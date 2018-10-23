​تويوتا 4runner 2019 تقدم في نسختي nightshade edition وtrd pro

منذ عام 2009, وتقدم تويوتا 4Runner وعادت الآن لتظهر كموديل 2019 لأن مبيعاتها لاتزال جيدة خاصة في الولايات المتحدة, ويتم تصنيع هذه السيارة في اليابان وهي تنتمي الي فئة السيارات متعددة الاستخدامات المتوسطة الحجم وتتوفر السيارة الآن في اصدارات Nightshade Edition مع ممتصات صدمات 2.5 بوصة فوكس في نسخة TRD Pro.

ونسخ Nightshade Edition تركز على التصميم مع سيطرة اللون الأسود على السيارة والذي يظهر في شبكة التهوية الأمامية ومخارج العادم والعجلات قياس 20 بوصة مع استمرار نفس التفاصيل اللونية في مقابض الأبواب والمرايا واطارات النوافذ والكونسول الوسطي وألواح الأبواب ويعتمد الاصدار هنا على نسخة ليميتد من 4Runner.

أما نسخة TRD Pro فهي تأتي بصورة قياسية بحروف حمراء وفتحة سقف ونظام صوتي فاخر JBL وقضبان تحميل فوق السقف والتعليق هو الأهم في السيارة ويعتمد على ممتصات صدمات فوكس ونوابض تعليق مع زيادة ارتفاع تعليق السيارة عن الارض بوصة كاملة.

ويتوفر للسيارة محرك V6 سعة 4 لتر بناقل أوتوماتيك من 5 سرعات بقوة 270 حصان وعزم دوران 376 نيوتن متر مع قدرة جر بواقع 2267 كجم. أما من يفضلون الدفع الأمامي فسيحصلون على توفير أفضل في الوقود ونظام تفاضلي أوتوماتيك محدود الانزلاق يعمل مع نظام التحكم في الجر وهو ما يسمح لعجلات السيارة بالخروج من الرمال والتعامل مع التضاريس الأخرى الوعرة مثل الثلوج .أما نسخ الدفع الرباعي فتستفيد من نظام تحكم فعال في الجر.