حظي بعض الأشخاص الذين تلقو دعوات لحضور حفل تدشين السيارة الكهربائية الإختبارية الخارقة بينينفارينا PF0 خلال معرض Pebble Beach بنظرة للسيارة الرائعة التي تمتلك تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من ثانيتين.
الرئيس التنفيذي السيد Michael Perschke ذكر أن سبب إختيار ضيوف محددين لإلقاء نظرة أولى على السيارة كان لإستقبال الملاحظات حول تصميم السيارة والعمل عليها قبل الكشف عن النسخة النهائية بالجمهور ووسائل الإعلام، فقد كشفت الشركة عن صورة تشويقية لخلفية السيارة ويبدو أن السيارة ستكون جاهزة للكشف العلني خلال أحداث معرض جنيف الذي سيقام في مارس 2019.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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