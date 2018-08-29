حظي بعض الأشخاص الذين تلقو دعوات لحضور حفل تدشين السيارة الكهربائية الإختبارية الخارقة بينينفارينا PF0 خلال معرض Pebble Beach بنظرة للسيارة الرائعة التي تمتلك تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من ثانيتين.

الرئيس التنفيذي السيد Michael Perschke ذكر أن سبب إختيار ضيوف محددين لإلقاء نظرة أولى على السيارة كان لإستقبال الملاحظات حول تصميم السيارة والعمل عليها قبل الكشف عن النسخة النهائية بالجمهور ووسائل الإعلام، فقد كشفت الشركة عن صورة تشويقية لخلفية السيارة ويبدو أن السيارة ستكون جاهزة للكشف العلني خلال أحداث معرض جنيف الذي سيقام في مارس 2019.