بعد مرور عام من الكشف عن X7 الإختبارية، تقرر أن تكشف بي إم دبليو عن الكروس أوفر الجديدة في منتصف أكتوبر حسبما أعلن المتحدث الرسمي لبي إم دبليو بعدما كان مقرراً لها سابقاً أن تظهر في معرض لوس أنجلوس الذي عادة يقام في شهر نوفمبر.
السيارة لن تظهر أيضاً في معرض باريس حين يقام بداية شهر أكتوبر بينما الموعد المقترح هو منتصف الشهر، ما يعني أنه من الإمكان أن تكشف عنها بي إم دبليو بحفل خاص بها. يذكر أن X7 من المتوقع أن تحمل نفس محركات X5 وهي 6 سلندر سعة 3.0 لتر تيربو بقوة 335 حصان وآخر V8 سعة 4.4 لتر ثنائي التيربو بقوة 456 حصان بالإضافة إلى وجود فئة ديزل وفئة M عالية الأداء بقوة محرك تصل إلى 522 حصان.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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