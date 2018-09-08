بعد مرور عام من الكشف عن X7 الإختبارية، تقرر أن تكشف بي إم دبليو عن الكروس أوفر الجديدة في منتصف أكتوبر حسبما أعلن المتحدث الرسمي لبي إم دبليو بعدما كان مقرراً لها سابقاً أن تظهر في معرض لوس أنجلوس الذي عادة يقام في شهر نوفمبر.

السيارة لن تظهر أيضاً في معرض باريس حين يقام بداية شهر أكتوبر بينما الموعد المقترح هو منتصف الشهر، ما يعني أنه من الإمكان أن تكشف عنها بي إم دبليو بحفل خاص بها. يذكر أن X7 من المتوقع أن تحمل نفس محركات X5 وهي 6 سلندر سعة 3.0 لتر تيربو بقوة 335 حصان وآخر V8 سعة 4.4 لتر ثنائي التيربو بقوة 456 حصان بالإضافة إلى وجود فئة ديزل وفئة M عالية الأداء بقوة محرك تصل إلى 522 حصان.