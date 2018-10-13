هوندا تطلق أول نظام مرور ذكي لتقاطعات الطرق في العالم

خلال الفترة الماضية أطلقت هوندا أول نظام مرور ذكي لتقاطعات الطرق في العالم، وذلك بتقاطع الشارع الرئيسي بمدينة ميريزفيل بولاية أوهايو مع الشارع الخامس بالمدينة.

وتبين أن هذا الابتكار يعد خطوة ضمن مشروع بقيمة 2 مليون دولار يهدف إلى تسريع عملية إطلاق السيارات ذاتية القيادة بالشوارع الأمريكية، وتشارك هوندا في تطويره مع عدة شركات وجهات أخرى بأمريكا، ويحمل هذا النظام الجديد اسم VX2، ويتم تركيبه في تقاطعات الطرق العامة، ويتكون من عدة كاميرات فائقة الدقة تستطيع التقاط صور وتحديد أماكن المارة على الطريق والسيارات العادية وأيضا سيارات الاسعاف والإطفاء والإنقاذ وذلك من على بعد يصل إلى 100 متر.

وبعد ذلك يعمل هذا النظام على نقل هذه البيانات للسيارات الأخرى المتجهة نحو هذا التقاطع وبذلك تعلم أنظمة هذه السيارات بوجود هذه الأجسام ويتم تحديد خط سيرها على هذا الأساس.

ووصفت هوندا هذا الابتكار بشكل بسيط وذكرت أنه يجعل نظام تشغيل السيارة ذاتية القيادة يرى أشياء لا يستطيع السائق العادي رؤيتها في الظروف اليومية العادية، كما أنها تعطي نتائج أفضل بكثير من أي أجهزة استشعار أو رادار متواجدة حاليا بأي سيارة بها نظام للقيادة الذاتية.