تضاربت الأنباء حول مستقبل أودي R8، فالعديد من التقارير السابقة ظهرت وأكدت أن أودي لن تطلق الجيل الثالث من السيارة، بينما رأت تقارير أخرى أن الشركة تعمل على تقديمها ولكن بطريقة جديدة كسيارة خارقة كهربائية، ويبدو أنها ستكون من ضمن أسطول e-tron الكهربائي، والأقرب أن الجيل الثاني من السيارة سيكون مستوحى من PB18 e-tron الإختبارية.
التقرير الأخير حول الجيل الجديد من R8 ذكر أن محركات السيارة الكهربائية ستكون بقوة 1,000 حصان، وأنها ستمتلك تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال ثانيتين فقط.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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