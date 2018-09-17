أستون مارتن رابيد e الكهربائية ستكون بقوة 600 حصان

كشفت استون مارتن عن صورة تشويقية لـ"رابيد E" الكهربائية وهي أول سيارة كهربائية في تاريخ الشركة، السيدان ذو الأربعة أبواب سينتج منها 155 نسخة فقط، وستحظى ببطارية كهربائية ليثيوم بحجم 65 كيلو واط/س والتي ستحل بديلة لمحرك V12 سعة 6.0 لتر في Rapide الأساسية.

سيضاف محركين كهربائيين في المنطقة الخلفية من السيارة ويولدان قوة إجمالية تبلغ 600 حصان و 700 رطل-قدم من عزم الدوران، كما أنه من المتوقع أن تمتلك تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من 4 ثواني وتقطع مسافة 320 كم خلال شحنة كهربائية واحدة.