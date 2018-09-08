رغم أن سوزوكي أوقفت مبيعات سياراتها في أمريكا الشمالية ولكنها لاتزال شركة مهمة في اليابان خاصة فيما يتعلق بالسيارات الصغيرة وهي تحتفل بمرور 25 عام على أفضل سياراتها مبيعاً هذا العام. وكانت سوزوكي قد قدمت سيارتها Wagon R لأول مرة في 1993 لتكون من أوائل سيارات المدن الصغيرة المعروفة باسم Kei ونجحت الشركة في بيع 4.6 مليون نسخة من السيارة في السوق الياباني وحده.
ولهذا يعتبر هذا الموديل مهم لسوزوكي وهو ما يعطيها سبب وجيه للاحتفال بمرور 25 عام على طرحها في السوق , ونسخة Wagon R 25th Anniversary edition تعرض في 3 اصدارات تعتمد على اصدارات Hybrid FX Limited وHybrid FZ Limited وStingray Hybrid X وكل نسخة لها لمساتها الخاصة من الألوان الي العدادات وفرش المقاعد القماشي مع عجلات ألومنيوم بين 14 و15 بوصة وتطعيمات خارجية.
والشيء الوحيد الذي لا يتغير من موديل لآخر هو المحركات حيث تأتي كل النسخ بمحرك 660 سي سي بنظام دفع هجين محدود وناقل حركة CVT يرسل القوة للعجلات الأمامية أو للعجلات الأربعة.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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