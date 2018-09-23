مرسيدس التي كانت من أكثر الشركات ابتكاراً في الماضي تريد أن تحافظ على مكانتها الابتكارية في المستقبل أيضاً، ولذلك فقد صممت Vision Urbanetic لإظهار تصورها لمستقبل النقل.
مرسيدس Vision Urbanetic هي أسلوب نقل أكثر منها سيارة، فهي منصة كهربائبة بالكامل وذاتية القيادة بالكامل، لديها القدرة على حمل عدد منوع من المقصورات، سيارة ركاب، شاحنات بضاعة، أو حافلة صغيرة، أو ربما حتى كشك متنقل للباعة المتجولين إن كنا سنجدهم في المستقبل.
تبدو فكرة مرسيدس Vision Urbanetic مميزة، إلا أن تطبيقها لن يكون بتلك السهولة لوجود تعقيدات مثل صعوبة فك المقصورات وتركيبها، أو عدم توافق منصة مرسيدس مع منتجات شركات أخرى ما يزيد تكاليف الصناعة، إلا أن مثل هذه الأفكار المستقبلية تفتح نوافذ لأفكار أخرى قد تجعل مواصلات المستقبل مثالية.
GMT 22:16 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرجينيسيس تعلن عن أسعار سيارتها "G70" السيدان الجديدة
GMT 22:09 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرفولكس فاجن تقدم عرض لعملائها في معرض أوتوماك فورميلا 2018
GMT 22:02 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبركيا تكشف عن الجيل الجديد من "سيراتو GT" هاتشباك
GMT 23:08 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرفولكس فاجن تكشف عن سيارتها الجديدة GTI Rabbit Edition
GMT 23:07 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرتويوتا تحتفل بعيد ميلاد سيارتها "يارس" بطراز خاص
لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
أرسل تعليقك