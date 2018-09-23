مرسيدس التي كانت من أكثر الشركات ابتكاراً في الماضي تريد أن تحافظ على مكانتها الابتكارية في المستقبل أيضاً، ولذلك فقد صممت Vision Urbanetic لإظهار تصورها لمستقبل النقل.

مرسيدس Vision Urbanetic هي أسلوب نقل أكثر منها سيارة، فهي منصة كهربائبة بالكامل وذاتية القيادة بالكامل، لديها القدرة على حمل عدد منوع من المقصورات، سيارة ركاب، شاحنات بضاعة، أو حافلة صغيرة، أو ربما حتى كشك متنقل للباعة المتجولين إن كنا سنجدهم في المستقبل.

تبدو فكرة مرسيدس Vision Urbanetic مميزة، إلا أن تطبيقها لن يكون بتلك السهولة لوجود تعقيدات مثل صعوبة فك المقصورات وتركيبها، أو عدم توافق منصة مرسيدس مع منتجات شركات أخرى ما يزيد تكاليف الصناعة، إلا أن مثل هذه الأفكار المستقبلية تفتح نوافذ لأفكار أخرى قد تجعل مواصلات المستقبل مثالية.