بوجاتي تعمل على ثلاثة فئات عالية الأداء من تشيرون

إن كنت تعتقد بأن بوجاتي ديفو هي أقوى فئة من تشيرون فأنت مخطئ، فبحسب تقارير يبدو أن مجلس إدارة بوقاتي بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد يعملون على ثلاثة فئات جديدة عالية الأداء من تشيرون.
الفئة الأولى ستكون متركزه على تخفيف الوزن وزيادة أداء ديناميكية الهواء ما يزيد من أداء السيارة على الطريق، بينما الثانية ستكون مخصصه للمنافسات على المضمار والفئة الثالثة والأخيرة ستكون رودستر بالسقف المكشوف بالرغم من نفي بوجاتي في فترة سابقة من العمل على هذه الفئة.
جميع هذه الفئات ستعمل على محرك تشيرون المعروف W16 سعة 8.0 لتر رباعي التيربو, واختتمت التقارير بأن بوجاتي تفكر أيضًا بسيارة كهربائية خارقة في المستقبل.
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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