بوجاتي تعمل على ثلاثة فئات عالية الأداء من تشيرون

إن كنت تعتقد بأن بوجاتي ديفو هي أقوى فئة من تشيرون فأنت مخطئ، فبحسب تقارير يبدو أن مجلس إدارة بوقاتي بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد يعملون على ثلاثة فئات جديدة عالية الأداء من تشيرون.

الفئة الأولى ستكون متركزه على تخفيف الوزن وزيادة أداء ديناميكية الهواء ما يزيد من أداء السيارة على الطريق، بينما الثانية ستكون مخصصه للمنافسات على المضمار والفئة الثالثة والأخيرة ستكون رودستر بالسقف المكشوف بالرغم من نفي بوجاتي في فترة سابقة من العمل على هذه الفئة.

جميع هذه الفئات ستعمل على محرك تشيرون المعروف W16 سعة 8.0 لتر رباعي التيربو, واختتمت التقارير بأن بوجاتي تفكر أيضًا بسيارة كهربائية خارقة في المستقبل.