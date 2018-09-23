فولكس فاجن تقدم عرض لعملائها في معرض أوتوماك فورميلا 2018

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأتوموتيف، وكلاء علامة فولكس فاجن الألمانية في مصر، عن عرض خاص لعملائها خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" 2018.
وتنطلق يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر الجاري فعاليات (الدورة الفضية) الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا 2018"، وتستمر على مدار خمسة أيام متتالية، ذلك بمشاركة أكثر من 40 علامة تجارية.
وقالت الشركة إن المقبلين على شراء فولكس فاجن باسات الجديدة نقدًا سيحصلون على خصم خاص خلال فعاليات المعرض، كما سيتمتعون بصيانة مجانية لمدة عام من تاريخ الشراء أو لمسافة 20 ألف كم أيهما أقرب.
وتتوفر سيارة فولكس فاجن باسات سيدان موديل 2018 في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات، وكلاهما مزود بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 122 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.
ويبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى من باسات الجديدة 539.900 جنيه، في حين أن سعر الفئة الكاملة من السيارة يصل إلى 585.900 جنيه.
ولم يكشف وكيل الشركة الألمانية في مصر حتى الآن عن قيمة الخصومات المقدمة للراغبين في الشراء خلال أيام المعرض، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها مع بدء الفعاليات.
يذكر أن نسخة العام الحالي تقام لأول مرة بعيدًا عن مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر والذي كان شاهدًا على نجاح المعرض طوال 24 عامًا، ويستضيف المعرض هذا العام مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بمحور المشير خلف مسجد القاهرة الجديدة.
وأكدت إدارة المعرض أن دورة (اليوبيل الفضي) ستكون الأكبر في تاريخ أوتوماك فورميلا، حيث من المقرر أن يتم الكشف عن أكثر من 50 موديلًا جديدًا، بعضها يدخل السوق المحلي لأول مرة.
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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