كشفت مرسيدس أخيراً بعد تشويقات متعددة عن GLE لموديل 2020 الجديد كلياً.

أول ما سنلاحظه في مرسيدس GLE الجديدة مصابيح أمامية جريئة ومقدمة مشدودة إلى الجانبين تتخلص من المظهر الحيوي لصالح حضور قوي، المقطع الجانبي حصل على تحديثات بسيطة للغاية تظهر على الرفارف بشكل بارز ومن الإنارة بينما يبدو العامود С مطابقاً تقريباً للجيل الحالي. أما الواجهة الخلفية فقد حصلت على تحديثات أفضل تناسب السيارة تماماً بمصابيح مشدودة ونحيلة تمنح السيارة مظهراً أصغر وأبسط مما هي عليه في الواقع.

الإضافات الداخلية لـGLE الجديدة جاءت بدورها بدرجة ممتازة من الاتقان تناسب جبلاً جديداً من سيارات مرسيدس، تقنيات حديثة، شاشات حيوية وتوزيع متقن لعناصر الداخلية، مخارج تكييف مميزة أسفل منها مجموعة أزرار التحكم بالتكييف وتحتها كونسول وسطي فاخر يتوسطه عصا التحكم بناقل الحركة ومجموعة أزرار للتحكم بالسيارة، تكمل هذه المجموعة مقابض يد جرئية وأنيقة تذكرنا ببورش كايين.

تمتد اللمسات الفاخرة إلى الصف الثاني الذي يتمتع بوسائل الراحة والترفيه، وحتى إلى الصف الثالث الاختياري لأول مرة في مرسيدس GLE والذي يجعل السيارة تتسع لـ7 أشخاص، كسيارة مثالية للأسر الراغبة بسيارة فاخرة ورحبة تمكن جميع الأفراد من الحصول على الحيز الخاص بهم.

ستتوفر GLE الجديدة بعدد من المحركات تشمل محرك 2.0 لتر ينتج 255 حصان ومحرك 3.0 لتر ينتج 362 حصان وستصل السيارة بفئة هجينة بنظام 48 فولت، وستشمل أنظمة السيارة نظام تعليق فريد من نوعه مخصص لـGLE يتحكم بكل عجلة على حدة ليقدم أقصى راحة للركاب، ونظام دفع رباعي متطور قادر على تحويل 100% من عزم المحرك إلى المحور الأمامي أو إلى المحور الخلفي.

ستصل مرسيدس GLE الجديدة كلياً إلى الأسواق في النصف الأخير من العام المقبل، ولكن مرسيدس ستدشنها للعامة في معرض باريس أولاً الشهر المقبل.