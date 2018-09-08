أودي تعلن إنتاج الجيل الجديد من r8

اعتمدت شركة أودي للسيارات، على محرك بقوة 1000 حصان في الجيل الجديد من سيارة R8، ومن هنا أصبحت السيارة الجديدة تمتلك تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال ثانيتين فقط، وجاء هذا بعد هذا إعلان أودي مؤخرًا انتاج الجيل الجديد من السيارة الخارقة.

وتسعى الشركة لطرح سيارتها الجديدة بتصميم جديد، فهي ستكون من ضمن أسطول e-tron الكهربائي، والأقرب من الجيل الثاني من السيارة يكون مستوحى من PB18 e-tron الإختبارية.