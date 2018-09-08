أودي تعلن إنتاج الجيل الجديد من r8

اعتمدت شركة أودي للسيارات، على محرك بقوة 1000 حصان في الجيل الجديد من سيارة R8، ومن هنا أصبحت السيارة الجديدة تمتلك تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال ثانيتين فقط، وجاء هذا بعد هذا إعلان أودي مؤخرًا انتاج الجيل الجديد من السيارة الخارقة.
وتسعى الشركة لطرح سيارتها الجديدة بتصميم جديد، فهي ستكون من ضمن أسطول e-tron الكهربائي، والأقرب من الجيل الثاني من السيارة يكون مستوحى من PB18 e-tron الإختبارية.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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