الامامية للسيارة مع شبكة بوحي ZS الكروس أوفر مع مصابيح أمامية مطورة وصادم جديد مع مداخل هواء شرسة وحواف حادة.
كما زودت السيارة بصادم خلفي جديد وعجلات ألومنيوم 16 بوصة ومرايا خارجية ملونة وباقة تصميمات خارجية للسقف وجسم السيارة و6 ألوان خارجية جديدة. وتستمر تحديثات السيارة في المقصورة مع نظام ترفيهي بشاشة تعمل باللمس 8 بوصة تتوفر بصورة قياسية في اصدارات Excite و Exclusive.
كما أن ابل كار بلاي ليس قياسي في السيارة بجانب اضافة نفس عجلة القيادة متعددة الاستخدامات في ZS، والسيارة من الناحية الفنية بدون تغييرات تقريباً مما يعني استخدامها نفس المحرك رباعي الاسطوانات 1.5 لتر بنزين بقوة 105 حصان وعزم دوران 137 نيوتن متر مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات وترسل القوة للعجلات الأمامية للسيارة بينما تصل الي تسارع بواقع 10.4 ثانية وسرعة قصوى 173 كم في الساعة.
ويبدأ سعر السيارة في بريطانيا من 12.111 ألف دولار للنسخة القياسية Explore أما نسخة Excite فتأتي بسعر 14.535 ألف دولار ونسخة Exclusive بسعر 16.321 ألف دولار.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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