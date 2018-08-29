الامامية للسيارة مع شبكة بوحي ZS الكروس أوفر مع مصابيح أمامية مطورة وصادم جديد مع مداخل هواء شرسة وحواف حادة.



كما زودت السيارة بصادم خلفي جديد وعجلات ألومنيوم 16 بوصة ومرايا خارجية ملونة وباقة تصميمات خارجية للسقف وجسم السيارة و6 ألوان خارجية جديدة. وتستمر تحديثات السيارة في المقصورة مع نظام ترفيهي بشاشة تعمل باللمس 8 بوصة تتوفر بصورة قياسية في اصدارات Excite و Exclusive.

كما أن ابل كار بلاي ليس قياسي في السيارة بجانب اضافة نفس عجلة القيادة متعددة الاستخدامات في ZS، والسيارة من الناحية الفنية بدون تغييرات تقريباً مما يعني استخدامها نفس المحرك رباعي الاسطوانات 1.5 لتر بنزين بقوة 105 حصان وعزم دوران 137 نيوتن متر مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات وترسل القوة للعجلات الأمامية للسيارة بينما تصل الي تسارع بواقع 10.4 ثانية وسرعة قصوى 173 كم في الساعة.

ويبدأ سعر السيارة في بريطانيا من 12.111 ألف دولار للنسخة القياسية Explore أما نسخة Excite فتأتي بسعر 14.535 ألف دولار ونسخة Exclusive بسعر 16.321 ألف دولار.