مكلارين تكشف عن استعدادها لإنتاج سيارة كهربائية في 2025

كشفت مكلارين عن استعدادها لإنتاج سيارة كهربائية في 2025، حينما تكون التقنية مستعدة لتقديم الأداء الذي تطمح إليه مكلارين.
الأداء الأعلى ليس هو السبب الوحيد لإنتاج سيارات كهربائية، حيث تلعب معايير الانبعاثات الأعلى دوراً في دفع الشركات إلى إنتاج سيارات كهربائية، يقول الرئيس التنفيذي لمكلارين Mike Flewitt "الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها تلبية معايير الانبعاثات مع الحفاظ على الأداء الذي نريده هو التقنيات الهجينة".
حالياً تستثني مكلارين السيارات الكهربائية بالكامل حيث يوضح Flewitt أنهم لن يقدموا أي تنازلات من ناحية الأداء وأن تقنية البطاريات لا تزال أضعف من أن تعتمد عليها مكلارين، ويقول "مكلارين الكهربائية يجب أن تكون قابلة للاستخدام. لا ينبغي أن نقدم أي تنازلات في سبيل توليد قوة أعلى أو انبعاثات أقل، يجب أن تكون سيارة رياضية أفضل. لقد وضعنا معيارنا نصف ساعة كاملة من الأداء العالي على الحلبة دون إعادة شحن، وعندما تحتاج إلى إعادة الشحن يجب إعادة شحنه خلال 30 دقيقة".
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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