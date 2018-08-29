أكدت نيسان على لسان رئيس قسم التصاميم السيد Alfonso Albaisa أن الجيل الثاني من جوك سيتم الكشف عنه خلال الفترة القليلة المقبلة، وذكر السيد ألبازيا في حديثه أن السيارة تم تصميمها في مقر الشركة في لندن وأن تصميمها الجديد جريء للغاية مقارنة بالجيل الأول.

السيد ألبازيا نفى الأحاديث الصادرة بأن السيارة تم إعادة تصميمها بالكامل بسبب إمتعاض مجلس إدارة نيسان من تصميمها المقترح، وذكر أن السيارة ستشهد بداية إنتاجها في العام 2019 وتم إنتاجها على قاعدة عجلات مشتركة لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي.