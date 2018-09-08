خلال الفترة الماضية كشفت شركة جيتسيتر الأمريكية عن سيارة ليموزين فخمة طورتها انطلاقا من هيكل طائرة نفاثة حقيقية، حيث عرضت الشركة هذه السيارة الغير تقليدية بمهرجان KnowledgeFest الذي انطلق في دالاس الأمريكية في الفترة من 17 إلى 19 أغسطس.

وذكرت الشركة أن تطوير هذه السيارة استغرق 12 عام كاملة، واستخدمت الشركة خلالها طائرة نفاثة من شركة ليرجيت الكندية-الأمريكية، ومنحت مقدمتها ومؤخرتها أجزاء إضافية لتركيب العجلات الأمامية والخلفية للسيارة، وهي أجزاء شاركت في صنعها شركات أخرى لتعديل السيارات الرياضية.

أما بالنسبة للمحرك فاستخدمت الشركة محرك من جنرال موتورز من فئة V8، كما تم تطوير مقصورة القيادة وتعديلها لتتسع لمقعد واحد فقط مخصص للسائق، وذكرت الشركة الأمريكية أن السيارة مزودة من الداخل بجميع وسائل الرفاهية والتسلية، وهي سيارة سيتم استخدامها في الحفلات والمناسبات الخاصة، وسيتم تأجيرها أيضا لعملاء الشركة للمشاركة في مناسباتهم الخاصة بشكل فريد من نوعه.