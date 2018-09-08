خلال الفترة الماضية كشفت شركة جيتسيتر الأمريكية عن سيارة ليموزين فخمة طورتها انطلاقا من هيكل طائرة نفاثة حقيقية، حيث عرضت الشركة هذه السيارة الغير تقليدية بمهرجان KnowledgeFest الذي انطلق في دالاس الأمريكية في الفترة من 17 إلى 19 أغسطس.
وذكرت الشركة أن تطوير هذه السيارة استغرق 12 عام كاملة، واستخدمت الشركة خلالها طائرة نفاثة من شركة ليرجيت الكندية-الأمريكية، ومنحت مقدمتها ومؤخرتها أجزاء إضافية لتركيب العجلات الأمامية والخلفية للسيارة، وهي أجزاء شاركت في صنعها شركات أخرى لتعديل السيارات الرياضية.
أما بالنسبة للمحرك فاستخدمت الشركة محرك من جنرال موتورز من فئة V8، كما تم تطوير مقصورة القيادة وتعديلها لتتسع لمقعد واحد فقط مخصص للسائق، وذكرت الشركة الأمريكية أن السيارة مزودة من الداخل بجميع وسائل الرفاهية والتسلية، وهي سيارة سيتم استخدامها في الحفلات والمناسبات الخاصة، وسيتم تأجيرها أيضا لعملاء الشركة للمشاركة في مناسباتهم الخاصة بشكل فريد من نوعه.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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