كشفت مرسيدس لأول عن داخلية سيارتها الكهربائية المنتظرة EQC، وأعلنت بشكل رسمي الكشف عنها بالكامل في الـ 16 من سبتمبر القادم.
يمكننا ملاحظة بأن EQC قد جمعت تصاميم S-Class و C-Class ولكن مع فتحات تكييف بتصميم جديد و بالطبع عدادات وواجهة جديدة ومتطورة لنظامها الترفيهي الذكي والذي تعرض فيه جميع معلومات البطارية مثل مقدار الشحن ومداها.
تسعى مرسيدس لإطلاق أول SUV كهربائية لأسطولها لمنافسة كل من جاكوار I-Pace، أودي e-tron وتيسلا موديل X عندما تطلق EQ C في العام 2020، وذكرت الشركة الألمانية أن سيارتها الكهربائية ستدخل خط الإنتاج في العام 2019 بقوة 400 حصان.
حجم EQ C الكهربائية يضعها بين GLC و GLE، وستقوم بإستخدام قاعدة عجلات EVA الجديدة من دايملر والتي تم صناعتها خصيصاً للسيارات الكهربائية، وذكرت مرسيدس في تصريح سابق أن EQ C قادرة على السير لمسافة 500 كم بشحنة كهربائية واحدة.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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