كشفت مرسيدس لأول عن داخلية سيارتها الكهربائية المنتظرة EQC، وأعلنت بشكل رسمي الكشف عنها بالكامل في الـ 16 من سبتمبر القادم.

يمكننا ملاحظة بأن EQC قد جمعت تصاميم S-Class و C-Class ولكن مع فتحات تكييف بتصميم جديد و بالطبع عدادات وواجهة جديدة ومتطورة لنظامها الترفيهي الذكي والذي تعرض فيه جميع معلومات البطارية مثل مقدار الشحن ومداها.

تسعى مرسيدس لإطلاق أول SUV كهربائية لأسطولها لمنافسة كل من جاكوار I-Pace، أودي e-tron وتيسلا موديل X عندما تطلق EQ C في العام 2020، وذكرت الشركة الألمانية أن سيارتها الكهربائية ستدخل خط الإنتاج في العام 2019 بقوة 400 حصان.

حجم EQ C الكهربائية يضعها بين GLC و GLE، وستقوم بإستخدام قاعدة عجلات EVA الجديدة من دايملر والتي تم صناعتها خصيصاً للسيارات الكهربائية، وذكرت مرسيدس في تصريح سابق أن EQ C قادرة على السير لمسافة 500 كم بشحنة كهربائية واحدة.