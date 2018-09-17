أعلنت شركة تويوتا أنها ستكشف النقاب عن موديل رياضي من أيقونتها Yaris، وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات مطلع أكتوبر المقبل.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل الرياضي GR-S خماسي الأبواب يتميز من خلال انخفاض الهيكل 11 ملم وجنوط من معدن خفيف قياس 17 بوصة، فضلا عن السقف باللون الأسود مع زعنفة القرش، واسبويلر حافة السقف.

وتزدان أبواب السيارة بحليات مطلية بطلاء البيانو، وبمقدمة السيارة تظهر شبكة المبرد باللون الأسود، ومبيت المرايا باللون الأسود، كما توفر تويوتا للسيارة حليات باللون الأحمر على الشفة الأمامية، والمصدم الخلفي لتعزيز المظهر الرياضي للسيارة.

وفي المقصورة الداخلية تظهر المقاعد الرياضية، وكسوة فرش ألكانترا باللون الأسود وشعار GR، والخيوط البيضاء المتباينة، فضلا عن المقود الرياضي.

وعلى صعيد الدفع تعتمد السيارة GR-S الرياضية على سواعد محرك هجين سعة 1.5 لتر، غير أن الشركة اليابانية لم تفصح عن أية بيانات تتعلق بقوة المحرك أو معدلات الأداء أو قيم الاستهلاك. كما لم تكشف الشركة عن موعد طرح أو أسعار الموديل الجديد.