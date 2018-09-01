مكلارين تكشف عن 3 أسباب لامتناعها عن إنتاج suv

قدمت جميع منافسات مكلارين أو ستقدم سيارات SUV، فيراري، أستون مارتن، بورش، وغيرها. أما مكلارين فتصر أن سيارة SUV لا تناسبها وأكدت ذلك في مناسبات عديدة.
بالرغم من أن مكلارين كانت تقول أنها تمتنع عن إنتاج SUV لأن ذلك لا يناسب صورة الشركة إلا أن ذلك السبب الذي كانت فيراري تتبناه لم يمنع فيراري من تأكيد سيارتها التي لم تكشف عنها بعد، ولكن ما تزال مكلارين مصرة على هذا السبب وتضيف إليه سببين آخرين يتعلقان بالتقنية، والمردود من تطوير هكذا سيارة.
يقول رئيس مكلارين Mike Flewitt وببساطة "أولاً، تقلل سيارات SUV من درجة نقاء العلامة التجارية كعلامة لسائق السيارة فائقة السرعة. ثانياً، ليس لدينا التقنيات. هل يمكنك أن تتخيل أننا إذا أردنا البدء من الصفر لإنتاج سيارة أفضل من رنج روفر أو بورش كايين المليارات التي علينا استثمارها؟ ثالثًا، وكنتيجة، لن نجني أي أموال. وكهذا لن تجد أي سبب".
GMT 22:02 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرمرسيدس تشوقنا لداخلية "EQC" الجديدة كلياً
GMT 21:58 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرمكلارين Speedtail ستحصل على محرك هجين بقوة 987 حصان
GMT 21:53 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبركل ما تريد معرفته عن هيونداي "سنتافي" الجديدة
GMT 21:47 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبركيا تعتزم الكشف عن "برو سييد" الجديدة خلال معرض باريس الدولي
GMT 21:46 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبربديلة "كوينيجسيج اجيرا" الخارقة ستكون بقوة 1,440 حصان
ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
أرسل تعليقك