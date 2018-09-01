مكلارين تكشف عن 3 أسباب لامتناعها عن إنتاج suv

قدمت جميع منافسات مكلارين أو ستقدم سيارات SUV، فيراري، أستون مارتن، بورش، وغيرها. أما مكلارين فتصر أن سيارة SUV لا تناسبها وأكدت ذلك في مناسبات عديدة.

بالرغم من أن مكلارين كانت تقول أنها تمتنع عن إنتاج SUV لأن ذلك لا يناسب صورة الشركة إلا أن ذلك السبب الذي كانت فيراري تتبناه لم يمنع فيراري من تأكيد سيارتها التي لم تكشف عنها بعد، ولكن ما تزال مكلارين مصرة على هذا السبب وتضيف إليه سببين آخرين يتعلقان بالتقنية، والمردود من تطوير هكذا سيارة.

يقول رئيس مكلارين Mike Flewitt وببساطة "أولاً، تقلل سيارات SUV من درجة نقاء العلامة التجارية كعلامة لسائق السيارة فائقة السرعة. ثانياً، ليس لدينا التقنيات. هل يمكنك أن تتخيل أننا إذا أردنا البدء من الصفر لإنتاج سيارة أفضل من رنج روفر أو بورش كايين المليارات التي علينا استثمارها؟ ثالثًا، وكنتيجة، لن نجني أي أموال. وكهذا لن تجد أي سبب".