مكلارين speedtail ستحصل على محرك هجين بقوة 987 حصان

بالرغم من التكتم الكبير لمكلارين حول سيارتها الخارقة الجديدة Speedtail إلا أن السيد Mike Flewitt الرئيس التنفيذي للشركة تحدث اليوم عن بعض التفاصيل المتعلقة بها وأكد أن محرك السيارة سيكون بقوة 987 حصان.
السيد مايك في حديثه ذكر أن المحرك المستخدم هو V8 سعة 4.0 لتر ثنائي التيربو المستخدم في 720S والذ يطلق قوة 710 حصان فقط، إلا أن إستخدام نظام هجين للمحركات وإضافة محرك كهربائي آخر سيزيد من قوة السيارة لتبلغ 987 حصان. يذكر أن السرعة القصوى للسيارة ستبلغ 391 كم/س.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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