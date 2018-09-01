مكلارين speedtail ستحصل على محرك هجين بقوة 987 حصان

بالرغم من التكتم الكبير لمكلارين حول سيارتها الخارقة الجديدة Speedtail إلا أن السيد Mike Flewitt الرئيس التنفيذي للشركة تحدث اليوم عن بعض التفاصيل المتعلقة بها وأكد أن محرك السيارة سيكون بقوة 987 حصان.

السيد مايك في حديثه ذكر أن المحرك المستخدم هو V8 سعة 4.0 لتر ثنائي التيربو المستخدم في 720S والذ يطلق قوة 710 حصان فقط، إلا أن إستخدام نظام هجين للمحركات وإضافة محرك كهربائي آخر سيزيد من قوة السيارة لتبلغ 987 حصان. يذكر أن السرعة القصوى للسيارة ستبلغ 391 كم/س.

