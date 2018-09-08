نقدم لكم في السطور التالية أبرز 5 سيارات هاتشباك "كسر زيرو" معروضة للبيع في سوق المستعمل:-

سوزوكي ألتو

يتراوح سعر سوزوكي ألتو موديل 2017 في سوق المستعمل "كسر زيرو" بين 120.000 و125.000جنيه، وذلك وفقًا لعدد الكيلو مترات التي قطعتها واللون الخارجي وعدد سنوات الترخيص.

أما السعر الرسمي لسوزوكي ألتو موديل 2018 فيبلغ 130.000 جنيه، وهي متاحة بفئة واحدة من التجهيزات ومزودة بمحرك سعة 800 سي سي بقوة 47 ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

رينو سانديرو

يبلغ متوسط سعر سيارة رينو سانديرو (ستيب واي) موديل 2018 في المستعمل "كسر زيرو" 228.000 جنيه ويصل أعلى سعر لها 242.000 جنيه، ويتحكم في السعر عدد الكيلو مترات التي قطعتها السيارة واللون الخارجي وعدد سنوات الترخيص.

أما موديل 2019 من سانديرو ستيب واي فيبلغ سعره الرسمي 255.000 جنيه، وتتوفر في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

فيات بونتو موديل 2018

فيات بونتو الفئة الثانية موديل 2018 متاحة في أسواق البيع والشراء بمتوسط أسعار 235.000 جنيه ويصل إلى 245.000 جنيه.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة في سوق "الزيرو" فيبدأ من 209.900 للفئة الأولى و239.900 جنيه للفئة الثانية، وكلاهما مزود بمحرك 1400 سي سي بقوة 77 حصان وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.

فولكس فاجن جولف

من السيارات المتاحة في الوقت الحالي موديل 2018 بسوق المستعمل "كسر زيرو" وتباع بمتوسط 470.000 جنيه وتصل إلى 480.000 جنيه، ويحدد ذلك عدد الكيلو مترات التي قطعتها السيارة واللون الخارجي وعدد سنوات الترخيص.

أما نفس الطراز فيباع في سوق الـ"زيرو" بسعر رسمي 528.900 جنيه، وتستمد طاقتها من محرك 1400 سي سي بقوة 140 حصان ويرتبط بناقل حركة من أوتوماتيك من 7 سرعات.

تويوتا أوريس موديل 2017

تتوفر تويوتا أوريس موديل 2017 في سوق "كسر الزيرو" بمتوسط أسعار تتراوح بين 400.000 وحتى 420.000 جنيه.

أما سعر موديل 2019 من السيارة ذاتها في سوق الزيرو والمتاحة بفئتين من التجهيزات فتباع بأسعار رسمية 440.000 جنيه للفئة الأولى و515.000 جنيه للفئة الأعلى، وكلاهما مزود بمحرك 1600 سي سي بقوة 130 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.