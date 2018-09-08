تتمتع سيارات شركة هوندا بالتصميم الأنيق، في ما يعتبرها البعض الأفضل في فئتها، ولكن حديثنا اليوم، ليس عن جميع سيارات الشركة، فقط موديل هوندا سيتي 2018 الجديدة، التى لاقت رواجًا في دول الخليج وبالأخص في المملكة العربية السعودية؛ لذلك فيمكننا الوقوف على مواصفات وأسعار سيارة هوندا سيتي 2018 الجديدة.

مواصفات السيارة هوندا سيتي 2018 الجديدة:

تأتي السيارة بنوع المحرك 1.5 لـتر، وصمامات 16 صمام SOHC i-VTEC، في ما تكون أقصى قوة للسيارة عند 118 حصانًا بمعدل 6600 دورة بالدقيقة، أما في ما يخص استهلاك الوقود فيصل إلى 20 كلم/باللتر.



وحول نوع نظام الفرامل الأمامي في السيارة هوندا سيتي 2018 الجديدة فهو أقراص مهواة، أما بالنسبة لنوع نظام الفرامل الخلفي، فهو عبارة عن أقراص، وعن قاعدة العجلات فتصل إلى 2600 ملم والطول: 4455 ملم.

مميزات إضافية للسيارة هوندا سيتي 2018 الجديدة:

السيارة تحتوى على فتحات مكيف الهواء في الخلف، بالإضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية، لتحديد كل ما هو خلف السيارة، ومعرفة العودة للوراء بسهولة.

تقنيات في هوندا سيتي 2018 الجديدة:

تحتوى السيارة هوندا سيتي 2018 الجديدة، على نظام المفتاح الذكي، حيث يتيح لك هذا النظام فتح أو غلق الأبواب بمجرد لمسة خفيفة من يدك.

نظام توفير استهلاك الوقود Eco:

يستخدم نظام توفير استهلاك الوقود Eco عداد سرعة متغير الألوان للإشارة إلى أسلوب القيادة الذي يعزز من توفير استهلاك الوقود.

عوامل الأمان في هوندا سيتي 2018 الجديدة:

توفر هوندا في سيارتها نظام WHIPLASH للحد من الصدمات، بالإضافة إلى الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، وأيضًا نظام المساعدة في ثبات السيارة، هذا كما تدعم السيارة بنظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات (HSA).

هوندا سيتي 2018 متوافقة مع معايير السلامة:

جميع سيارت هوندا سيتي الجديدة تتميز بهيكل مصمم وفق الهندسة المتوافقة المتقدمة (ACE)؛ لتعزيز مستوى السلامة، وفي الوقت نفسه للحد من أخطار المركبات الأخرى عند الحوادث.

أسعار هوندا سيتي 2018 الجديدة:

تبدأ أسعار السيارة هوندا سيتي 2018 الجديدة في المملكة العربية السعودية من 57000 ريال سعودي، وتصل إلى 67000 ريال سعودي.