بعد إطلاقها لعدد من الصور والدعاية التشويقية لموديل 2019 من سيارتها 500X، كشفت فيات مؤخرا عن هذا الموديل من السيارة، والذي يعد بمثابة نسخة Facelift المعدلة في الشكل والتجهيزات من الموديل الحالي للسيارة.

وأظهرت الصور تغيير في تصميم مقدمة هذا الموديل، وذلك بعد إضافة تعديلات على تصميم المصابيح الأمامية الرئيسية، وايضا تصميم المصد الأمامي والخلفي، كذلك تبين وجود تغيير في تصميم اشارات السيارة الجانبية وأيضا المصابيح الضبابية أسفل مقدمة السيارة.

أما من الداخل فظهرت تغييرات عديدة بهذا الموديل والتي شملت تعديل تصميم لوحة القيادة من أجل تقديمها بشكل أفضل، واحتفظت فيات بنفس التقسيم الثلاثي الحالي لعدادات السيارة، لكن ضم هذا الموديل شاشة رقمية متطورة في الوسط، وذكرت الشركة أن هذه الشاشة بمقاس 3.5 بوصة وهي قابلة للتعديل لعرض بيانات مختلفة حسب رغبة السائق.

كذلك تحمل السيارة شاشة 7 بوصة باللمس بمنتصف لوحة القيادة لتشغيل النظام الترفيهي والملاحي بالسيارة، ما يضم نظام تشغيل السيارة أنظمة فرعية عديدة منها نظام بلوتوث لتوصل الهاتف لاسلكيا بالسيارة، ونظام يقرأ الرسائل النصية بصوت عالي، ونظام للتعرف على صوت السائق، ومنافذ يو اس بي لشحن الهواتف بسهولة.

وتقدم فيات مع هذا الموديل محركات جديدة يتم تقديمها حاليا مع جيب رينيجيد الجديدة، والتي تتضمن محرك 3 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1000 سي سي وبقوة 118 حصان و190 نيوتن متر ويتم تقديمه مع ناقل يدوي 6 سرعات، بالإضافة لمحرك 4 اسطوانات يتصل أيضا بشاحن توربيني، وهو بسعة 1300 سي سي وبقوة 148 حصان و270 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتم تقديمه مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

كذلك ستقدم الشركة محرك بنزين أخر بسعة 1600 سي سي وبقوة 108 حصان مع ناقل حركة يدوي، وذلك بالإضافة لثلاثة من محركات الديزل منها محرك 1300 سي سي بقوة 93 حصان، ومحرك 1600 سي سي بقوة 118 حصان، وأخيرا محرك 2000 سي سي بقوة 148 حصان.