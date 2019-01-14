تعرف على مواصفات سيارة بورش 911 كابريو الجديدة

أعلنت شركة بورش عن الموديل الكابريو من أيقونتها 911 الرياضية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الكابريو الجديدة تتوفر بالموديلين Carrera S بنظام الدفع الخلفي وCarrera 4S بسواعد محرك بقوة 331 كيلووات/450 حصان في كلا الموديلين.

وتتسارع Carrera S من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.9 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 306 كلم/س.

أما السرعة القصوى للموديل Carrera 4S فتبلغ 304 كلم/س، بينما تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.8 ثانية.

وعلى غرار الموديل الكوبيه فإن الموديل الكابريو قد زادت أبعاده بعض الشيء، كما حصل على بعض الرتوش التصميمية المستوحاة من موديلات الطراز الكلاسيكية، فضلا عن أن المقصورة الداخلية الجديدة مزودة بنظام استعمال رقمي والمزيد من الأنظمة المساعدة.

وأفادت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية بأن أهم ما يميز الموديل الكابريو الجديد هو السقف القماشي المزود بآلية هيدروليكية تساعده على الطي خلال 12 ثانية فوق الغطاء الخلفي ليتم دمجه مع حارف الريح.

وأعلنت بورش أن سعر السيارة 911 الكابريو الجديدة يبدأ من 134 ألف و405 يورو (مليونين و735 ألف جنيه مصري) للموديل Carrera S و 142 ألف و259 يورو (مليونين و895 ألف جنيه مصري) للموديل Carrera 4S.