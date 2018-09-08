فيراري تعمل على ثلاثة سيارات جديدة ستكشف عنها الشهر الجاري

فيراري أعلنت قبل عدة أيام أن لديها سيارة جديدة ستكشف عنها في 17 سبتمبر المقبل، ولكن يبدو أنها ليست الخطة الوحيدة التي تمتلكها الشركة، فقد كشف تقرير أن الشركة تعمل على ثلاثة سيارات جديدة من ضمنها فئة جديدة عالية الأداء من 812 Superfast بالإضافة إلى سيارتين رودستر.

السيارة التي ستعلن عنها الشركة الإيطالية الأسبوع المقبل دارت الكثير من التساؤلات حولها وخاصة حول إعادة إحياء إسم 812 Monza، وذكر التقارير المتصلة حول هذا الموضوع أن الأيقونة 812 Monza في حلّتها الجديدة سينتج منها 200 نسخة فقط. اما بالنسبة للفئة الجديدة من Superfast 812 فستكون أقوى من الفئة الحالية, يذكر أن 812 Superfast الحالية تمتلك محرك V12 سعة 6.5 لتر بقوة 789 حصان وتسارع من 0 إلى 100 كلم/س خلال 2.9 ثانية فقط وسرعة قصوى تبلغ 340 كلم/س.