فيراري تعمل على ثلاثة سيارات جديدة ستكشف عنها الشهر الجاري

فيراري أعلنت قبل عدة أيام أن لديها سيارة جديدة ستكشف عنها في 17 سبتمبر المقبل، ولكن يبدو أنها ليست الخطة الوحيدة التي تمتلكها الشركة، فقد كشف تقرير أن الشركة تعمل على ثلاثة سيارات جديدة من ضمنها فئة جديدة عالية الأداء من 812 Superfast بالإضافة إلى سيارتين رودستر.
السيارة التي ستعلن عنها الشركة الإيطالية الأسبوع المقبل دارت الكثير من التساؤلات حولها وخاصة حول إعادة إحياء إسم 812 Monza، وذكر التقارير المتصلة حول هذا الموضوع أن الأيقونة 812 Monza في حلّتها الجديدة سينتج منها 200 نسخة فقط. اما بالنسبة للفئة الجديدة من Superfast 812 فستكون أقوى من الفئة الحالية, يذكر أن 812 Superfast الحالية تمتلك محرك V12 سعة 6.5 لتر بقوة 789 حصان وتسارع من 0 إلى 100 كلم/س خلال 2.9 ثانية فقط وسرعة قصوى تبلغ 340 كلم/س.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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