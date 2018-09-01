قامت شركة هيونداي بإضافت العديد من التحسينات على سيارة سنتافي ليصبح الجيل الرابع من الموديل أكثر أمانًا وهدوءًا.
وأصبحت السيارة تحتوي على مصابيح صغيرة نهارية تعمل بالباعث الضوئي الثنائي مركبة في مكان مرتفع من السيارة ومصابيح أمامية منخفضة الارتفاع. وتم تصغير المصابيح الخلفية ، أما مصابيح الرجوع للخلف فقد تم تخفيض ارتفاعها.
كما أدخلت هيونداي تحسينات على شاسيه سنتافي حيث أن أجهزة مص الصدمات الخلفية مركبة الآن بشكل عمودي بدل من تركيبها بزاوية.ومعظم أجهزة التعليق روعي فيها تحسين الراحة والثبات أثناء القيادة.
والمساحة الداخلية تعد رائعة في السيارة سنتافي 2019 حيث تتسع لخمسة أشخاص والمقاعد الخلفية قابلة للتعديل، كما أن مساحة حقيبة السيارة كبيرة للغاية حيث تبلغ 9ر35 قدم مربع .
علاوة على ذلك يتوفر بها الكثير من مواصفات السلامة مثل مكابح آلية للطوارئ، والقدرة على رصد المشاة، والبقاء في حارة السير ، والتحكم في السرعة.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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