أعلنت شركة عز العرب وكيل سيتروين الفرنسية في مصر عن أسعار سيارات DS الجديدة (وهي علامة تجارية تابعة لسيتروين) وذلك بعد تنفيذ قرار الإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية، حيث تراوحت التخفيضات من 52 إلى 62 ألف جنيه لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:

DS5:

- فئة أولى من 590 ألف جنيه إلى 538 ألف جنيه.

- فئة ثانية من 630 ألف جنيه إلى 578 ألف جنيه.

DS7:

- فئة أولى من 660 ألف جنيه إلى 598 ألف جنيه.

- فئة ثانية من 740 ألف جنيه إلى 678 ألف جنيه.

- فئة ثالثة من 760 ألف جنيه إلى 698 ألف جنيه.

- فئة رابعة من 790 ألف جنيه إلى 738 ألف جنيه.

- فئة خامسة 870 ألف جنيه (لا تغيير في السعر).