كيا تكشف عن 5 سيارات جديدة في معرض أوتوماك فورميلا 2018

أعلنت شركة كيا الكورية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات عن تقديم 5 طرازات جديدة لأول مرة خلال فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" 2018.

وتنطلق فعاليات النسخة الفضية من "أوتوماك فورميلا" والمقرر أن تكون الأكبر في تاريخ المعرض الذي يعد أهم تجمع لصناع السيارات في مصر وشمال، في 26 من سبتمبر الجاري وتستمر على مدار خمسة أيام.

وأكدت الشركة الكورية أنها ستقدم لزوار جناحها بالمعرض الموديلات الأحدث من "بيكانتو Facelift، وكيا ريو وجراند سيراتو، وسيد وSW هاتشباك، وكارينز، وسول، وسبورتاج Facelift".

ولم تكشف الشركة إلى الآن عن موديلات السيارات الخمس التي ستطرحها خلال المعرض، كما لم تعلن هل السيارات ستكون للعرض فقط أم سيتم تقديمها بشكل تجاري لتنضم إلى عائلة سيارات كيا في مصر.

وتقام نسخة العام الجاري ستقام لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بمحور المشير خلف مسجد القاهرة الجديدة، ذلك بعد 24 عامًا دون انقطاع عن مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويشارك في نسخة هذا العام أكثر من 40 علامة تجارية عالمية، في مقدمتها إلى جانب كيا كل من مرسيدس وبي إم دبليو وهيونداي وجاجوار وإم جي وفورد ونيسان وبيجو وبورش ورينو وسيات وغيرها.