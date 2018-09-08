كيا تكشف عن 5 سيارات جديدة في معرض أوتوماك فورميلا 2018

أعلنت شركة كيا الكورية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات عن تقديم 5 طرازات جديدة لأول مرة خلال فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" 2018.
وتنطلق فعاليات النسخة الفضية من "أوتوماك فورميلا" والمقرر أن تكون الأكبر في تاريخ المعرض الذي يعد أهم تجمع لصناع السيارات في مصر وشمال، في 26 من سبتمبر الجاري وتستمر على مدار خمسة أيام.
وأكدت الشركة الكورية أنها ستقدم لزوار جناحها بالمعرض الموديلات الأحدث من "بيكانتو Facelift، وكيا ريو وجراند سيراتو، وسيد وSW هاتشباك، وكارينز، وسول، وسبورتاج Facelift".
ولم تكشف الشركة إلى الآن عن موديلات السيارات الخمس التي ستطرحها خلال المعرض، كما لم تعلن هل السيارات ستكون للعرض فقط أم سيتم تقديمها بشكل تجاري لتنضم إلى عائلة سيارات كيا في مصر.
وتقام نسخة العام الجاري ستقام لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بمحور المشير خلف مسجد القاهرة الجديدة، ذلك بعد 24 عامًا دون انقطاع عن مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
ويشارك في نسخة هذا العام أكثر من 40 علامة تجارية عالمية، في مقدمتها إلى جانب كيا كل من مرسيدس وبي إم دبليو وهيونداي وجاجوار وإم جي وفورد ونيسان وبيجو وبورش ورينو وسيات وغيرها.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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