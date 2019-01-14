انتشر على الإنترنت مؤخرا فيديو لمراجعة وتجربة قيادة لموديل 2019 من هيونداي كونا، حيث نشر هذا الفيديو موقع CarsGuide الاسترالي، واختبر هذه السيارة الجديدة لمدة 7 أيام لمعرفة كل مميزاتها وعيوبها.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الاسترالي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من هيونداي كونا وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق.