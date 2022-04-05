سكودا تكشف إينياك كوبيه آي في الكهربائية
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سكودا تكشف "إينياك كوبيه آي في" الكهربائية

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العرب اليوم - سكودا تكشف "إينياك كوبيه آي في" الكهربائية

كشفت سكودا عن طرازها إينياك كوبيه آي في الكهربائية الجديدة
واشنطن - العرب اليوم

كشفت سكودا عن طرازها إينياك كوبيه آي في الكهربائية الجديدة، التي تعتبر أول عضو كهربائي بالكامل في عائلة سكودا RS. وهي تتمتع بمظهر ديناميكي وخطوط رياضية أنيقة مع العديد من المميزات الأخرى التي نتعرف عليها في السطور التالية.

يبلغ طول ENYAQ COUPÉ iV الجديدة 4653 مم وعرضها 1.879 مم، وارتفاعها 1.622 مم، بينما يبلغ طول قاعدة عجلاتها 2.765 مم وتبدو أطول مما هي عليه في الواقع بسبب التنانير الجانبية بلون الهيكل. تبرز العجلات المعدنية الكبيرة التي يتراوح أقطارها من 19 إلى 21 بوصة الخطوط الرياضية للسيارة.

يمتد السقف الزجاجي البانورامي الأسود، والذي يتوفر بشكل قياسي، على السقف بالكامل وينحدر بلطف نحو الخلف من العمود B ليندمج بسلاسة مع الحافة الخلفية الحادة للجزء الخلفي للسيارة. مع أكبر سقف زجاجي في أي سكودا، فإن الضوء الوارد يجعل الداخل متجدد الهواء، ولأنه أرق من السقف الكامل، فإنه يوفر للركاب مساحة كبيرة للرأس. ميزة أخرى لافتة للنظر هي حروف "سكودا" على الباب الخلفي. توفر الحواف المطلية بالكروم على إطارات النوافذ والإطار المحيط بالكروم لشبكة سكودا تبايناً أنيقاً. يتوفر خيار من لونين قياسيين وسبعة خيارات لطلاء معدني.

في الداخل تأتي المقصورة مستوحاة من بيئات المعيشة الحديثة وتتبع أسلوباً متماسكاً فيما يتعلق بالمواد المستخدمة والمفروشات والديكورات ولوحة القيادة. يمكن اختيار خمسة تحديدات للتصميم لأي من فئات السيارة.

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سكودا تكشف إينياك كوبيه آي في الكهربائية سكودا تكشف إينياك كوبيه آي في الكهربائية



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