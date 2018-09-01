إنتشرت تفاصيل جديدة تخص بديلة السيارة الخارقة كوينيجسيج اجيرا، وذكرت التقارير أن السيارة الجديدة سيطلق عليها Ragnarok وسينتج لها محرك جديد بقوة 1,440 حصان ولن يتجاوز وزنها 1,200 كجم ما يعني أننا أمام سيارة خارقة بمعنى الكلمة وبأداء سيكون مبهر.
الرئيس التنفيذي لكوينيجسيج السيد Christian von Koenigsegg كشف في تصريح سابق أن بديلة أجيرا ستكون بمحركات هجينة، ومن المتوقع أن تكشف الشركة السويدية عن سيارتها الجديدة خلال أحداث معرض جنيف 2019 في مارس المقبل، يذكر أن أجيرا RS تمتلك محرك V8 سعة 5.0 لتر ثنائي التيربو بقوة 1,360 حصان.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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