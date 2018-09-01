إنتشرت تفاصيل جديدة تخص بديلة السيارة الخارقة كوينيجسيج اجيرا، وذكرت التقارير أن السيارة الجديدة سيطلق عليها Ragnarok وسينتج لها محرك جديد بقوة 1,440 حصان ولن يتجاوز وزنها 1,200 كجم ما يعني أننا أمام سيارة خارقة بمعنى الكلمة وبأداء سيكون مبهر.

الرئيس التنفيذي لكوينيجسيج السيد Christian von Koenigsegg كشف في تصريح سابق أن بديلة أجيرا ستكون بمحركات هجينة، ومن المتوقع أن تكشف الشركة السويدية عن سيارتها الجديدة خلال أحداث معرض جنيف 2019 في مارس المقبل، يذكر أن أجيرا RS تمتلك محرك V8 سعة 5.0 لتر ثنائي التيربو بقوة 1,360 حصان.