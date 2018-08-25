أظهر تقرير رسمي أميركي، تفوق السيارة «هوندا أوديسي» التي تنتجها «هوندا» اليابانية على السيارات المنافسة في اختباري قوة القفل (لاتش) وتحمّل التصادم الجانبي البسيط.
وبحسب الاختبارات التي أجراها «معهد التأمين للسلامة المرورية» الأميركي تفوقت السيارة «أوديسي» على السيارات المنافسة مثل «كرايسلر باسيفيك» و«تويوتا سيينا» في فئتي كفاءة نظام القفل والتصادم الجانبي البسيط بفارق واضح.
يذكر أن نظام القفل أو «لاتش» هو نظام يسهّل للعملاء تثبيت بعض الأشياء مثل مقاعد الأطفال في السيارة، حيث تتفاوت سهولة استخدام هذا النظام من سيارة إلى أخرى.
وبحسب موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات حصلت السيارة «أوديسي» على تصنيف «زائد جيد» في هذه الفئة في حين حصلت السيارة «سيينا» على تصنيف «مقبول» والسيارة «باسيفيك» على تصنيف «هامشي».
كما حصلت السيارتان «دودج غراند كارفان» و«كيا سيدونا» على التصنيف «مقبول».
وفي اختبار قوة تحمّل التصادم الجانبي البسيط حصلت السيارة «أوديسي» على تصنيف «جيد» في حين حصلت السيارة «باسيفيك» على تقييم «مقبول» والسيارة «سيينا» على تقييم «هامشي».
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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