تأجيل معرض بكين للسيارات بسبب كوفيد-19 لأجل غير مسمى

في رسالة نُشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال ممثلو معرض بكين للسيارات الدولي Auto China: "سنولي اهتماماً وثيقاً لتطور الوباء، وسنسعى جاهدين لتعزيز تنظيم الحدث وعمل الخدمة وفقاً لمتطلبات سياسة الوقاية من الوباء ومكافحته". وهو إيذاناً بتأجيل المعرض هذا العام، مع عدم تقديم منظميه إطاراً زمنياً لموعد إقامة المعرض، وهو الأمر الذي جعل عشاق بي إم دبليو في الصين يشعرون بخيبة أمل بالتأكيد لسماع الأخبار، فقد كان من المفترض أن تظهر سيارة السيدان الكهربائية الجديدة i7 في المعرض، لكن السيارة التي تنافس مرسيدس EQS لن يتم عرضها للجمهور في الصين. كان من المفترض أن تحضر السيارة i3 سيدان ذات قاعدة العجلات الطويلة التي تم الكشف عنها مؤخراً هذا الحدث أيضاً.