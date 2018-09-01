بورش ماكان 2019 الجديدة تدخل خط الإنتاج

بعد شهر واحد فقط من الكشف عن بورش ماكان 2019 الجديدة في معرض شنجهاي، كشفت بورش عن صور رسمية جديدة من داخل مصنعها في مدينة ليبزيج الألمانية والتي أظهرت دخول السيارة إلى خط الإنتاج.

بورش في مصنعها تنتج يومياً ما يعادل 420 نسخة من ماكان، وتسعى الشركة إلى زيادة النسخ المخصصة للسوق الصيني الذي يعتبر السوق الأبرز لماكان حيث تم بيع 100 ألف نسخة من أصل 350 ألف نسخة منذ إطلاق السيارة في العام 2014. يذكر أن النسخة الأولى من ماكان الجديدة كانت قد إكتست اللون الأخضر المعدني والتي ستكون من نصيب أحد العملاء في الصين.