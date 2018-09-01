بورش ماكان 2019 الجديدة تدخل خط الإنتاج

بعد شهر واحد فقط من الكشف عن بورش ماكان 2019 الجديدة في معرض شنجهاي، كشفت بورش عن صور رسمية جديدة من داخل مصنعها في مدينة ليبزيج الألمانية والتي أظهرت دخول السيارة إلى خط الإنتاج.
بورش في مصنعها تنتج يومياً ما يعادل 420 نسخة من ماكان، وتسعى الشركة إلى زيادة النسخ المخصصة للسوق الصيني الذي يعتبر السوق الأبرز لماكان حيث تم بيع 100 ألف نسخة من أصل 350 ألف نسخة منذ إطلاق السيارة في العام 2014. يذكر أن النسخة الأولى من ماكان الجديدة كانت قد إكتست اللون الأخضر المعدني والتي ستكون من نصيب أحد العملاء في الصين.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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