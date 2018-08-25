أستون مارتن تنتج 25 وحدة من دي بي 5

منذ سنوات قليلة أنتجت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية «أستون مارتن» عدداً محدوداً من السيارة «دي بي 5». وبعد نجاح التجربة وبيع كل المجموعة قررت الشركة إنتاج 25 وحدة من السيارة الشهيرة «دي بي 5» نجمة فيلم «غولدن فينغر» من أفلام الجاسوسية «جيمس بوند».
وبحسب موقع «موتور تريند» فإنه سيتم إنتاج كل سيارة من «دي بي 5» على أساس السيارة الأصلية وفي مصانع «أستون مارتن» في الوقت نفسه سيتم إدخال بعض التغييرات لتحسين جودة الإنتاج وزيادة قدراتها، لكنها ستكون نسخة متطابقة.
كما استعانت الشركة بأخصائي المؤثرات الخاصة كريس كوربولد الذي عمل في آخر 8 أفلام من سلسلة جيمس بوند لتجهيز السيارات بخصائص مميزة.في الوقت نفسه فإن العملاء الـ25 الذين سيحصلون على واحدة من سيارات «دي بي 5» سيكونون من الأثرياء حيث تصل تكلفة السيارة إلى 2.75 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 3.5 ملايين دولار، في الوقت نفسه فإن هذه السيارات لن يكون مسموحاً لها بالسير في الشوارع العامة، ومن المقرر بدء تسليم هذه السيارات للعملاء 2020.
GMT 21:46 2018 السبت ,25 آب / أغسطس"أوديسي" تتفوق في نظام القفل وتحمّل التصادم
GMT 18:57 2018 السبت ,25 آب / أغسطسمواقع التواصل تحدد تفضيلات جيل الألفية عند شراء السيارات
GMT 01:38 2018 السبت ,18 آب / أغسطسمازيراتي تواجه مبيعات سيئة بسبب الصين
GMT 18:21 2018 الإثنين ,13 آب / أغسطسفولكس واجن تشوقنا لسيارتها "T-Cross" الجديدة قبل الكشف عنها
GMT 05:06 2018 السبت ,11 آب / أغسطسالسيارات ثلاثية الأبواب تتراجع لصالح الخماسية
ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
أرسل تعليقك