أستون مارتن تنتج 25 وحدة من دي بي 5



منذ سنوات قليلة أنتجت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية «أستون مارتن» عدداً محدوداً من السيارة «دي بي 5». وبعد نجاح التجربة وبيع كل المجموعة قررت الشركة إنتاج 25 وحدة من السيارة الشهيرة «دي بي 5» نجمة فيلم «غولدن فينغر» من أفلام الجاسوسية «جيمس بوند».

وبحسب موقع «موتور تريند» فإنه سيتم إنتاج كل سيارة من «دي بي 5» على أساس السيارة الأصلية وفي مصانع «أستون مارتن» في الوقت نفسه سيتم إدخال بعض التغييرات لتحسين جودة الإنتاج وزيادة قدراتها، لكنها ستكون نسخة متطابقة.

كما استعانت الشركة بأخصائي المؤثرات الخاصة كريس كوربولد الذي عمل في آخر 8 أفلام من سلسلة جيمس بوند لتجهيز السيارات بخصائص مميزة.في الوقت نفسه فإن العملاء الـ25 الذين سيحصلون على واحدة من سيارات «دي بي 5» سيكونون من الأثرياء حيث تصل تكلفة السيارة إلى 2.75 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 3.5 ملايين دولار، في الوقت نفسه فإن هذه السيارات لن يكون مسموحاً لها بالسير في الشوارع العامة، ومن المقرر بدء تسليم هذه السيارات للعملاء 2020.