بنتلي تعلن عن تحولها إلى إنتاج السيارات الكهربائية بدءاً من 2025

أعلنت شركة بنتلي عن تحولها إلى إنتاج السيارات الكهربائية بالكامل، ووضعت خطة لإطلاق طراز كهربائي بدءاً من العام 2025؛ لتتحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية بالكامل في العام 2030، وتفي بالتزامها بتحقيق مستقبل خالٍ من الكربون.. وكانت الشركة قد حققت أرباحاً قياسية العام الماضي، مسجلة نمواً في المبيعات بلغ نحو 31%، ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن الشركة وتحولها لإنتاج السيارات الكهربائية فقط، وقد تمكنت بنتلي من تسليم نحو 15 ألف سيارة في 2021، مع زيادة مقدارها 31% عن السنة السابقة 2020، علاوة على هذا، تم تسجيل زيادة ثابتة في اهتمام العملاء بالطرازات الجديدة، ما أوجد لائحة طلبات بمستويات قياسية في بداية 2022. وفي الشرق الأوسط أيضاً، كان الطلب أقوى من أي وقت مضى، ونرى طلباً متزايداً على السيارات في هذه المنطقة، وتمكنا من تحقيق مبيعات بأكثر من ألف سيارة.