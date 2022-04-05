تويوتا تكشف عن كورولا gr بفئتيها
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تويوتا تكشف عن كورولا GR. بفئتيها

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العرب اليوم - تويوتا تكشف عن كورولا GR. بفئتيها

شركة تويوتا
واشنطن - العرب اليوم

 كشفت شركة تويوتا في لونج بيتش بكاليفورنيا عن أحدث طراز لسياراتها، وهو كورولا GR. مع نظام الدفع الكلي ومحرك تيربو ثلاثي الاسطوانات بقوة 300 حصان، فإن GR أقوى بكثير من هاتشباك القياسية ذات الدفع بالعجلات الأمامية وأكثر متعة.

ستتوفر كورولا GR بفئتين: كور وإصدار الحلبات Circuit Edition. يتوفر إصدار كورولا كور، باللون الأبيض والأسود والأحمر Supersonic Red.، أما إصدار Circuit Edition يتوفر هذا الطراز باللونين الأبيض والأحمر فوق الصوتي والمعدن الثقيل، وملاقط المكابح باللون الأحمر وعليها شعار GR.
تويوتا كورولا GR 2023
تمتد الرفارف الأمامية والخلفية للسيارة إلى الخارج مما يمنح السيارة وقفة واسعة لتحسين التحكم. وللحصول على ترقية جمالية، تحتوي على غطاء المحرك مع فتحات وظيفية. الأنف يرتدي شبكة سوداء لامعة، كما أن لديها جناحاً خلفياً أسود غير لامع وسقفاً مصنوعاً من كاربون فايبر، بدلاً من تشطيب لامع للطراز كور، وغطاء المحرك وألواح الأبواب الأمامية المصنوعة من الألومنيوم لتوفير الوزن.
كورولا بأداء عالٍ استثنائي
تعود جذور هذا النوع من السيارات إلى سباقات الرالي، حيث تجري السباقات على طرق ملتوية وأحياناً على طرق ترابية، حيث يكون للجر وخفة الحركة أهمية قصوى.

تم تطوير نظام الدفع الكلي في سباقات الرالي ومن أجلها، وفقاً لشركة تويوتا. تمتلك كورولا أول نظام دفع كلي رياضي من تويوتا منذ عقود. تم تصميم النظام لتضاريس متعددة وإمكانية ضبط سريعة. الإعداد القياسي، هو توزيع عزم الدوران بنسبة 60:40 من الأمام إلى الخلف، ولكن يمكن أن تكون العجلات الخلفية منحازة مثل 30:70، أو حتى 50:50. بغض النظر عن طريقة تقسيمها، يتم تغذية الطاقة لفتح التفاضل بشكل قياسي مع خيار تفاضل تورسن الأمامي والخلفي محدود الانزلاق كجزء من حزمة الأداء في كور. تحت غطاء المحرك، يوجد محرك G16E-GTS سعة 1.6 لتر، بشاحن تيربو ثلاثي الاسطوانات.

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تويوتا تكشف عن كورولا gr بفئتيها تويوتا تكشف عن كورولا gr بفئتيها



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