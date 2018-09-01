بعد الكشف عنها في يناير الماضي، وصلت تويوتا أفالون الجديدة كلياً إلى المملكة، وها هي تستعد للتدشين الرسمي يوم الأحد في مدينة جدة.
الجيل الجديد من أفالون يعكس الفخامة بشكل كبير، فمن الخارج نرى أن تويوتا اعتمدت لغة تصميم حادة مع العديد من الزوايا التي تبرز في الشبك والمصابيح وكذلك الرفارف الجانبية. الخلفية بدورها جاءت بمصابيح متصلة. بشكل عام يميل التصميم الخارجي إلى شقيقتها الفاخرة لكزس. أفالون 2019 أصبحت كذلك أطول وأعرض وأقل ارتفاعاً وأكبر حجماً وأكثر رحابةً من الجيل السابق.
من حيث الأسعار تشير بعض المصادر إلى أن الفئة الأعلى من أفالون سيصل سعرها إلى 171 ألف ريال شامل الضريبة، لن ننتظر كثيراً حتى نتعرف على الأسعار الرسمية حيث سيتم الكشف عن أسعارها يوم الأحد والبدء في بيعها الثلاثاء المقبل 4 سبتمبر.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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