بعد الكشف عنها في يناير الماضي، وصلت تويوتا أفالون الجديدة كلياً إلى المملكة، وها هي تستعد للتدشين الرسمي يوم الأحد في مدينة جدة.

الجيل الجديد من أفالون يعكس الفخامة بشكل كبير، فمن الخارج نرى أن تويوتا اعتمدت لغة تصميم حادة مع العديد من الزوايا التي تبرز في الشبك والمصابيح وكذلك الرفارف الجانبية. الخلفية بدورها جاءت بمصابيح متصلة. بشكل عام يميل التصميم الخارجي إلى شقيقتها الفاخرة لكزس. أفالون 2019 أصبحت كذلك أطول وأعرض وأقل ارتفاعاً وأكبر حجماً وأكثر رحابةً من الجيل السابق.

من حيث الأسعار تشير بعض المصادر إلى أن الفئة الأعلى من أفالون سيصل سعرها إلى 171 ألف ريال شامل الضريبة، لن ننتظر كثيراً حتى نتعرف على الأسعار الرسمية حيث سيتم الكشف عن أسعارها يوم الأحد والبدء في بيعها الثلاثاء المقبل 4 سبتمبر.