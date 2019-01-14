أبرز 5 سيارت أوروبية في مصر أرخص من الصيني

كشفت شركات السيارات منذ بداية يناير 2019 الجاري، عن تحريك أسعار بعض الطرازات المتوفرة في السوق المصري، وذلك تزامنًا مع تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

وتباينت نسب التخفيضات التي أقرها وكلاء العلامات التجارية وفقًا لأسعار الطرازات التي شملها التخفيض، فقد بلغ مقدار تراجع أسعار بعض السيارات 6000 جنيه، ووصل في سيارات أخرى إلى أكثر من مليوني جنيه.

وبعد تراجع أسعار أكثر من 170 طرازًا ذات منشأ أوروبي، باتت بعض الموديلات متقاربة أو تقل أسعارها عن السيارات الصينية في السوق المحلي، إليكم أبرز السيارات:-

جيلي إمبريال

تعد سيارة جيلي "إمبريال" السيدان الجديدة واحدة من السيارات المتوقع أن تحقق نجاحًا في السوق المصري بعد أن أعلنت شركة غبور أوتو عن طرحها رسمياً خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات الأخير.

وتعد إمبريال الفئة المتطورة من إيمجراند، كونها تتميز بناقل حركة أوتوماتيك. ويطرح غبور، إمبريال 2019 في فئة واحدة بأسعار رسمية 276.900 جنيه.

وبهذا السعر يمكن شراء سيارة بيجو 301 موديل 2019، بعد أن أقر الوكيل المصري تخفيض بقيمة 20 ألف جنيه على جميع موديلات لتصبح أسعار السيارة تبدأ من 249.990 جنيه.

كما يمكن أيضًا شراء أعلى فئة من سيارة ستروين سي إليزيه بقيمة 259.800 جنيه، بعد أن كانت تباع بسعر رسمي 279.900 جنيه.

كما يمكن شراء سيارة سيات "إبيزا" الهاتشباك والتي أصبح سعرها الرسمي يبدأ من 270.000 جنيه بعد أن كانت تباع بـ 295.000 جنيه، بنسبة تخفيض 25.000 جنيه.

شيري أريزو 5

تقدم سيارة شيري السيان "أريزو 5" في مصر بفئتين بأسعار رسمية تبدأ من 257.900 جنيه للأولى و272.900 للفئة الأعلى.

وبأقل من أسعار السيارة الصينية يمكن شراء الفئة الأولى والثانية من سيارة فيات "تيبو" السيدان التي أصبحت تباع بسعر رسمي 228.000 جنيه بدلاً من 234.000 جنيه، بخصم 6000 جنيه، وهي نفس النسبة التي طبقت على الفئة الثانية التي أصبح سعرها الرسمي 238.000 جنيه بدلاً من 244.000 جنيه.

إم جي 360

تبدأ من 277.990 جنيه وتصل إلى 297.990 جنيه لأعلي فئة.

ويمكن شراء سيارة أوبل كورسا بأسعار أقل من الفئة الأعلى من إم جي 360، حيث تباع الفئة الأولى من كورسا بأسعار تبدأ من 279.900 جنيه، بعد أن انخفضت 10.000 جنيه.

كما يمكن شراء سيارة سيات "إبيزا" الشهيرة الهاتشباك بأسعار رسمية أقل من إم جي 360، والتي أصبح سعرها الرسمي يبدأ من 270.000 جنيه بعد أن كانت تباع بـ 295.000 جنيه، بنسبة تخفيض 25.000 جنيه.

بي واي دي S5

وتبدأ اسعار سيارة الكروس أوفر S5، في مصر بأسعار رسمية من 319.000 جنيه.

ويمكن شراء أعلي فئة من سيارة سيات السيدان "توليدو"، بأسعار أرخص من BYD S5 بعد أن أصبح سعرها الرسمي 315.000 جنيه.

كما يمكن شراء سيارة فيات "تيبو" السيدان الفئة الثالثة، بسعر رسمي أقل من BYD S5 بما يقرب من 26.000 جنيه، حيث تباع بعد التخفيض بسعر رسمي 293.000 جنيه.

جاك S2

تبدأ سيارة الكروس أوفر الصغيرة S2 في مصر، بأسعار رسمية من 233.000 جنيه.

ويمكن بنفس أسعار جاك، اقتناء سيارة فيات الهاتشباك "بونتو" بأسعار أقل من جاك بعد أن أقرت الشركة تخفيضات لتبدأ أسعار السيارة الرسمية من 204.000 جنيه.

ويمكن أيضاً أقتناء الفئة الأعلى من "بونتو" بنفس أسعار S2، بعد أن خفضت أسعارها الرسمية لتباع بـ 233.000 جنيه، بدلاً من 245.000 جنيه.