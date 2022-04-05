فورد تطرح إكواتور سبورت وتخطط لمحركات هجينة

طرحت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات طراز إكواتور سبورت الجديد؛ لإتاحة خيار يتناسب مع ميزانية مجموعة كبيرة من العملاء في الأسواق الصينية، الذين لا يستطيعون اقتناء فورد إكواتور العادية.

فورد إكواتور سبورت الجديدة

إذ أن فورد إكواتور سبورت الجديدة تتكون من صفين من المقاعد؛ مما يعني أن قياس قاعدة العجلات يبلغ 2,726 ملم، وهذا أقل بمقدار 139 ملم من فورد إكواتور التي تضم 3 صفوف من المقاعد، واتخذت السيارة الجديدة إكواتور سبورت لغة تصميم جديدة خاصة بشركة فورد؛ حيث المصابيح الأمامية الرفيعة LED، والشبكة الكبيرة سداسية الأضلاع؛ فضلاً عن لمسات الألمنيوم وهيكلها المنحوت أكثر.. و أضافت الشركة إلى المقصورة لوحة كبيرة تضم شاشة العدادات وشاشة الترفيه وكلاهما بقياس 12.3 بوصة، كما تم استبدال نظام Ford SYNC4 بنظام Tencent TAI 4.0، وأُضيفت بعض العناصر الجمالية الأخرى كالتطعيمات الخشبية عند لوحة القيادة، وفتحة السقف البانورامية، ومقاعد بتنجيد جلدي أنيق.. تعمل سيارة فورد إكواتور سبورت بمحرك تيربو EcoBoost بسعة 1.5 لتر، وينتج قوة تصل إلى 168 حصاناً و260 نيوتن/ متر، ويتجه هذا العزم نحو العجلات الأمامية (نظام دفع أمامي) عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، وترجح وسائل الإعلام المحلية بحصول هذا الإصدار على نسخة هايبرد قابلة للشحن PHEV في المستقبل.

المحركات الهجين

من ناحية أخرى تخطط فورد لطرح نسخ محركات هجينة وأخرى كهربائية للبيك آب الشهير فورد رابتر 2023 لتتبع بذلك خطا شاحنة فورد إف لايتنغ الكهربائية، التي تتنافس مع شركات صناعة السيارات الكهربائية الكبرى في مختلف الأسواق العالمية؛ إذ أفادت الشركة بأن القرار النهائي الذي ستتخذه يعتمد على مدى تقبّل العملاء واهتمامهم بالنسخة الكهربائية منها.

وفي حديثها عن هذه القضية، صرّحت فورد بأنها تدرس جميع الإمكانيات المتوفرة من أجل التوجه نحو طرح نسخ كهربائية من فورد رابتر 2023، كما أشارت إلى نيتها لبناء فورد رابتر الكهربائية بالاعتماد على منصة رينجر T6 المطوّرة من قبل العلامة التجارية، وتابع متحدّث باسم الشركة بأن مصممي منصة رينجر T6 لديهم جميع التقنيات اللازمة والقدرات العملية لتطوير نسخة كهربائية بالكامل من رابتر؛ إذ أنه من المحتمل أن تطرح الشركة فورد رابتر الكهربائية في وقت لاحق خلال العقد المقبل.