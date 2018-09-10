فولكس فاجن تيرامونت الجديدة كلياً بسبعة مقاعد تصل إلى الشرق الأوسط

أطلقت شركة فولكس فاجن سيارة تيرامونت الجديدة كلياً بسبعة مقاعد الأولى من نوعها على الإطلاق في منطقة الخليج العربي، وبطرح هذه السيارة الرياضية القوية الجديدة متعددة الاستعمالات، تضيف العلامة التجارية صفحة جديدة إلى سجل نجاحها وتمنح العائلات مساحة أكبر لمزيد من التجارب الممتعة في الحياة.

تعتبر تيرامونت الجديدة كلياً السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات المثالية للعائلات بفضل تصميم مقصورتها المجهزة بسبعة مقاعد، وإمكانية الدخول والخروج من الصف الثالث للمقاعد بمنتهى السهولة حتى عند وجود مقعد الأطفال ما يوفر مساحة تتسع لجميع أفراد العائلة.

واعتمدت تيرامونت سباعية المقاعد على أحدث مفاهيم التصاميم التي تتبناها فولكس فاجن لإبداع سيارة ذات مظهر جريء ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، فيما يحافظ التصميم العصري القوي على جميع التفاصيل الكلاسيكية والخطوط الواضحة التي تمتاز بها العلامة التجارية.

كما ترتكز هندسة تيرامونت على مصفوفة الوحدات العرضية "MQB" التي ابتكرتها فولكس فاجن ونالت جوائز مرموقة حيث يبلغ طول السيارة 198.3 بوصة وعرضها 78.3 بوصة وارتفاعها 70 بوصة، وهذا ما يجعل تيرامونت السيارة الأكبر من أي سيارة تعرضها فولكس فاجن للبيع في منطقة الشرق الأوسط.

هذا و تحدّث أندرو سافاس، مدير علامة فولكس فاجن في الشرق الأوسط، قائلاً: "نحن سعداء للغاية بانضمام تيرامونت إلى مجموعة سياراتنا في الشرق الأوسط،ونحن على ثقة بأن هذه السيارة ستكون الخيار الأمثل للعملاء في هذه المنطقة حيث يعتبر الحجم الكبير من الأولويات لا سيما بالنسبة للعائلات وهذا بالضبط ما سنقدمه لهم.و تعتبر تيرامونت السيارة الأكبر والأكثر جرأة على الإطلاق من فولكس فاجن وكل ما فيها من تفاصيل يعكس معايير فولكس فاجن منحيث التصميم المميز والجودة الفائقة والحرفية العالية التي طالما اشتهرنا بها لكن مع مساحة أكبر تتسع لسبعة أشخاص. ويأتي إطلاق هذه السيارة في وقت مثالي للغاية حيث نحاول تعزيز مجموعة سياراتنا الرياضية متعددة الاستعمالات، ومع إطلاق سيارة تيرامونت الرياضية بسبعة مقاعد، نكون قد أكملنا مجموعة سياراتنا وأصبح بإمكاننا توفير السيارة المثالية التي تلبي متطلباتجميع العائلات".

تعتبر تيرامونت الجديدة كلياً السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات المثالية للعائلات بفضل تصميم مقصورتها المجهزة بسبعة مقاعد، وإمكانية الدخول والخروج من الصف الثالث للمقاعد بمنتهى السهولة حتى عند وجود مقعد الأطفال ما يوفر مساحة تتسع لجميع أفراد العائلة.

وتعتبر سلامة العائلات من أهم الأولويات في جميع سيارات فولكس فاجن، إذ تتضمن تجهيزات السلامة الكامنة في سيارة تيرامونت أحزمة أمان من ثلاث نقاط في جميع المقاعد بالإضافة إلى الوسائد الهوائية الجانبية لحماية الرأس والتي تتوفر في صفوف المقاعد الثلاثة، فضلاً عن الهيكل المقوى للمقصورة والذي يشبه القفص في تصميمه. وتعمل جميع هذه التقنيات بانسجام تام لتساهم في الحفاظ على سلامة العائلات.

يذكر أن سيارة تيرامونت الجديدة كلياً متوفرة بأربعة طرازات هي تيرامونت S المجهزة بمحرك سعة لترين وتيرامونت S وSE و SEL المجهزة بمحرك سعة 3.6 لتر، بسعر يبدأ من 137.100 درهم شاملاً ضريبة القيمة المضافة،بالإضافة إلى الخدمة المجانية لمدة ثلاث سنوات أو لمسافة 45,000 كيلومتر مقطوعة،أيهما يأتي أولاً.