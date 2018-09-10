لكزس ستكشف عن ثلاثة سيارات في معرض باريس 2018

يبدو أن لكزس ستستعرض قواها في معرض باريس الذي يقام الشهر المقبل في العاصمة الفرنسية، فالشركة تستعد للكشف عن ثلاثة سيارات أولهما التدشين الأول لـ RC الجديدة أمام وسائل الإعلام والجماهير.
كما سيشهد المعرض الكشف عن فئة جديدة محدودة من LC والتي ستتمتع بخصائص جديدة في الرفاهية بالإضافة إلى أداء السيارة والتي ستكون حصرية للسوق الأوروبي كبداية، كما سيظهر الجيل الجديد من ES وهو الجيل السابع من السيارة في المعرض وهي مخصصة لمنافسة كل من مرسيدس E-Class، أودي A6، وبي إم دبليو الفئة الخامسة.
معرض لكزس سيحتوي أيضاً فتح باب الطلب على الكروس أوفر الجديدة UX وتستهدف الشركة الوصول إلى 100 ألف نسخة مباعة سنوياً في أوروبا فقط، يذكر أن معرض باريس ستبدأ فعالياته في 2 أكتوبر المقبل على أن يفتح أبوابه للجماهير في 4 أكتوبر.
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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