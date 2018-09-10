لكزس ستكشف عن ثلاثة سيارات في معرض باريس 2018

يبدو أن لكزس ستستعرض قواها في معرض باريس الذي يقام الشهر المقبل في العاصمة الفرنسية، فالشركة تستعد للكشف عن ثلاثة سيارات أولهما التدشين الأول لـ RC الجديدة أمام وسائل الإعلام والجماهير.

كما سيشهد المعرض الكشف عن فئة جديدة محدودة من LC والتي ستتمتع بخصائص جديدة في الرفاهية بالإضافة إلى أداء السيارة والتي ستكون حصرية للسوق الأوروبي كبداية، كما سيظهر الجيل الجديد من ES وهو الجيل السابع من السيارة في المعرض وهي مخصصة لمنافسة كل من مرسيدس E-Class، أودي A6، وبي إم دبليو الفئة الخامسة.

معرض لكزس سيحتوي أيضاً فتح باب الطلب على الكروس أوفر الجديدة UX وتستهدف الشركة الوصول إلى 100 ألف نسخة مباعة سنوياً في أوروبا فقط، يذكر أن معرض باريس ستبدأ فعالياته في 2 أكتوبر المقبل على أن يفتح أبوابه للجماهير في 4 أكتوبر.