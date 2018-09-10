في بداية عام 2018 أعلنت لكزس نيتها إنتاج يخت فاخر للمنافسة في عالم مختلف عن السيارات، واليوم كشفت الشركة اليابانية عن الصور النهائية ليختها الذي يحمل اسم LY 650.
LY 650 يأتي مبني على اليخت الاختباري الذي كشفت عنه لكزس في العالم الماضي، حيث يبلغ طوله 20 متر وعرضه 5.72 متر، سيتوفر اليخت الجديد بثلاث فئات مختلفة نرى في الصور أعلى هذه الفئات والذي يتمتع بكافة متطلبات الرفاهية الممكنة حيث يتسع لـ 6 أشخاص بالغين للنوم بالإضافة لوجود 3 حمامات منفصلة. توفر لكزس أفخر أنواع الجلود والرخام والتلفزيونات.
ميكانيكياً يحمل لكزس LY 650 خيارين من المحركات، الأول هو محرك فولفو IPS 2000 وهو محرك ديزل 6 سلندر ثنائي التيربو سوبرتشارج بسعة 12.8 لتر ينتج قوة تصل إلى 1,200 حصان، والمحرك الآخر هو فولفو IPS 1350 وهو محرك مطابق لمواصفات المحرك السابق ولكن بقوة 1,000 حصان.
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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