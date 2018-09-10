في بداية عام 2018 أعلنت لكزس نيتها إنتاج يخت فاخر للمنافسة في عالم مختلف عن السيارات، واليوم كشفت الشركة اليابانية عن الصور النهائية ليختها الذي يحمل اسم LY 650.

LY 650 يأتي مبني على اليخت الاختباري الذي كشفت عنه لكزس في العالم الماضي، حيث يبلغ طوله 20 متر وعرضه 5.72 متر، سيتوفر اليخت الجديد بثلاث فئات مختلفة نرى في الصور أعلى هذه الفئات والذي يتمتع بكافة متطلبات الرفاهية الممكنة حيث يتسع لـ 6 أشخاص بالغين للنوم بالإضافة لوجود 3 حمامات منفصلة. توفر لكزس أفخر أنواع الجلود والرخام والتلفزيونات.

ميكانيكياً يحمل لكزس LY 650 خيارين من المحركات، الأول هو محرك فولفو IPS 2000 وهو محرك ديزل 6 سلندر ثنائي التيربو سوبرتشارج بسعة 12.8 لتر ينتج قوة تصل إلى 1,200 حصان، والمحرك الآخر هو فولفو IPS 1350 وهو محرك مطابق لمواصفات المحرك السابق ولكن بقوة 1,000 حصان.