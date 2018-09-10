لامبورجيني أوروس تتحدى شقيقتها هوراكان في سباق التسارع

تعتبر لامبورجيني أوروس أول سوبر SUV في العالم كما تسميها الشركة، ولكن هل يجعلها ذلك قادرة على منافسة السيارات الرياضية فعلاً؟

في هذا الفيديو تم وضع أوروس أمام شقيقتها الأصغر هوراكان والتي تمتلك قوة أقل من أوروس، حيث تحمل أوروس محرك V8 ثنائي التيربو بسعة 4.0 لتر ينتج قوة تبلغ 640 حصان وعزم يصل إلى 850 نيوتن-متر. في الجهة المقابلة تمتلك هوراكان محرك V10 بسعة 5.2 لتر ينتج قوة تبلغ 600 حصان وعزم يصل إلى 560 نيوتن-متر. بالرغم من التفوق في القوة لصالح أوروس إلا أن فرق الوزن بين السيارتين يصل إلى 600 كجم.