لامبورجيني أوروس تتحدى شقيقتها هوراكان في سباق التسارع

تعتبر لامبورجيني أوروس أول سوبر SUV في العالم كما تسميها الشركة، ولكن هل يجعلها ذلك قادرة على منافسة السيارات الرياضية فعلاً؟
في هذا الفيديو تم وضع أوروس أمام شقيقتها الأصغر هوراكان والتي تمتلك قوة أقل من أوروس، حيث تحمل أوروس محرك V8 ثنائي التيربو بسعة 4.0 لتر ينتج قوة تبلغ 640 حصان وعزم يصل إلى 850 نيوتن-متر. في الجهة المقابلة تمتلك هوراكان محرك V10 بسعة 5.2 لتر ينتج قوة تبلغ 600 حصان وعزم يصل إلى 560 نيوتن-متر. بالرغم من التفوق في القوة لصالح أوروس إلا أن فرق الوزن بين السيارتين يصل إلى 600 كجم.
GMT 21:21 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرسوزوكي اليابانية تنسحب من سوق السيارات الصيني
GMT 21:19 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرشيفروليه تكشف عن شاحنتها "كولورادو ZR2 Bison"
GMT 21:17 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرفولكس فاجن تيرامونت الجديدة كلياً بسبعة مقاعد تصل إلى الشرق الأوسط
GMT 21:15 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرلكزس ستكشف عن ثلاثة سيارات في معرض باريس 2018
GMT 21:14 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرلكزس تكشف عن يختها "LY 650" الفاخر
أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
أرسل تعليقك