هارلي ديفيدسون تكشف مواصفات دراجتها livewire
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هارلي ديفيدسون تكشف مواصفات دراجتها "LiveWire"

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العرب اليوم - هارلي ديفيدسون تكشف مواصفات دراجتها "LiveWire"

Hrley aDavidson LiveWire
القاهرة - العرب اليوم

بعد فترة من ازاحتها الستار عن دراجتها النارية الكهربائية الجديدة، كشفت هارلي ديفيدسون مؤخرا عن مواصفات هذه الدراجة الجديدة التي منحتها اسم LiveWire (لايفواير)، وعملت الشركة الأمريكية على تطويرها لسنوات طويلة.

وتحمل هذه الدراجة محرك كهربائي قوي يستطيع دفعها من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة تقريبا (96 كم/ساعة) في 3.5 ثانية فقط، وذلك بفضل العزم الكامل اللحظي الذي تتمتع به المحركات الكهربائية فور تشغيلها، والذي يمنح هذه الدراجة ميزة هائلة مقارنة بالدراجات النارية العادية.

ويتصل هذا المحرك ببطارية قوية تستطيع مده بالطاقة لمسافة أقصاها 177 كيلومتر، وبعدها تحتاج البطارية إلى إعادة شحنها مرة أخرى، وذكرت الشركة الأمريكية أنه يمكن شحن البطارية باستخدام مقابس الكهرباء العادية، وايضا باستخدام أجهزة الشحن المتطورة القوية المخصصة للمركبات الكهربائية.

وباستخدام المقابس العادية يمكن شحن البطارية بطاقة تكفي لقطع 20.9 كيلومتر تقريبا خلال ساعة واحدة فقط، بينما عند استخدام أجهزة الشحن الكهربائية من المستوى الثالث فيمكن شحن بطارية الدراجة بالكامل في أقل من ساعة واحدة فقط.

وتحمل الدراجة شاشة باللمس 4.5 بوصة موجودة بمنتصف مقود الدراجة، كما منحتها الشركة نظام اتصالات متطور يمكن ربطه عن طريق الانترنت بهاتف سائق الدراجة، وبذلك يمكنه معرفة معلومات عن دراجته وحالتها من أي مكان بالعالم، كما يضم نظام التشغيل بالدرجة نظام ملاحة متطور، ومن خلاله يمكن معرفة مكان الدراجة في حالة سرقتها.

وكان سعر الدراجة من أهم المعلومات التي أعلنت عنها هارلي ديفيدسون، وذكرت الشركة أنه يبدأ في أمريكا من 29 ألف و799 دولار، كما تم التأكد من أن باب الحجز مفتوح من الأن لشراء هذه الدراجة التي سيتم تسليمها للعملاء خلال أشهر فصل الخريف القادم.

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هارلي ديفيدسون تكشف مواصفات دراجتها livewire هارلي ديفيدسون تكشف مواصفات دراجتها livewire



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هارلي ديفيدسون تكشف مواصفات دراجتها livewire هارلي ديفيدسون تكشف مواصفات دراجتها livewire



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