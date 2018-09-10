أصبحت سيارة هيونداي "IONIQ " الهجينة موديل 2019 متوفرة في مصر بسعر رسمي يبلغ 580.000 جنيه.
فالسيارة المدمجة الجديدة تعتمد على الطاقة الكهربائية والوقود التقليدي، وستتوفر لعملاء السوق المحلي بفئة واحدة وهي "IONIQ-AE" FULLY LOADED الأعلى بين فئات "IONIQ " الثلاثة.
وتأتي هيونداي "IONIQ " الجديدة بمحرك احتراق داخلي بنزين GDI سعة 1600 سي سي بقوة 105 حصان وعزم دوران 147 نيوتن-متر، أما المحرك الكهربائي فيولد 44 حصان، ليصبح إجمالي قوتها 141 حصان.
وتمتاز "IONIQ " بباقة من وسائل الأمان في مقدمتها فرامل AEB للطوارئ وفرامل ABS ونظام EBD ومساعد للفرامل، بالإضافة إلى نظام رصد النقاط العمياء ومساعد حفظ ومراقبة خط السير ومثبت سرعة ذكي، ونظام مراقبة ضغط هواء الإطارات، ونظام ESC للتحكم في الثبات الالكتروني.
كما توفر السيارة لسائقها وركابها أنظمة حماية عند وقوع الحوادث أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي ووسائد لحماية ركبة السائق، وستائر هوائية أمامية وخلفية للتخفيف من حدة الاصطدامات الجانبية.
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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