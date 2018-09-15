بي إم دبليو تطلق أول دراجة نارية ذاتية القيادة في العالم

تعتبر السيارات ذاتية القيادة التي يتم تطويرها حاليا هي أحدث ما قدمه عالم السيارات من تكنولوجيا، لكن مؤخرا قدمت BMW هذه التكنولوجيا بنوع أخر من المركبات، وهو الدراجات النارية وذلك من خلال كشفها لأول دراجة نارية ذاتية القيادة في العالم.
وتم هذا الكشف خلال يوم التكنولوجيا الخاص بشركة BMW Motorrad للدراجات النارية في فرنسا، حيث عرضت الشركة أمام عدد من الصحفيين نسخة من دراجتها R 1200 GS، والتي تم تزويدها بنظام متكامل للقيادة الذاتية، كما قدمت الشركة عرض لقدرات هذه الدراجة أمام الموجودين.
جدير بالذكر أن ياماها قدمت منذ أشهر عديدة أيضا دراجة نارية ذاتية القيادة، لكنها زودتها بهيكل معدني شبيه بالإنسان موجود بمقعد سائق الدراجة، وذلك لأسباب عديدة منها المحافظة على توزان الدراجة ثناء القيادة، لكن قدمت BMW ما هو أفضل بالكشف عن دراجتها بدون أي جسم معدني شبيه بالإنسان أو سائق حقيقي للدراجة.
وذكرت الشركة الألمانية أنها لا تخطط في الوقت الحالي لإنتاج هذه الدراجة النارية ذاتية القيادة بشكل موسع خلال الفترة القادمة، وأكدت أنها طورت الدراجة من أجل استخدامها في الوقت الحالي باختبارات الأمان والسلامة للدراجات النارية حفاظا على سلامة أي سائقيها الاختباريين.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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