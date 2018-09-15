بي إم دبليو ستوقف إنتاج ميني كوبر بالسقف المكشوف

كشفت تقارير جديدة أن مجلس إدارة مجموعة بي إم دبليو يفكر في إيقاف إنتاج ميني كوبر بالسقف المكشوف التي تأتي بثلاثة أبواب، المصادر ذكرت أن بي إم دبليو وميني لم يصلا إلى إتفاق بشأن مستقبل السيارة حتى الآن ولكن ضعف المبيعات التي تراجعت إلى أكثر من 50% في العام 2017 مقارنة في العام 2010 ستتسبب في إيقاف إنتاجها.
المتحدث الرسمي لميني رفض الحديث حول الموضوع وأكد أن الشركة لم تصدر قرار حتى الآن حول إيقاف إنتاج ميني بالسقف المكشوف، ولكنه أشار في حديثه إلى أن سيارات ميني بالسقف المثبت تعتبر نواة الشركة منذ تاريخها.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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