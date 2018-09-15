بي إم دبليو ستوقف إنتاج ميني كوبر بالسقف المكشوف

كشفت تقارير جديدة أن مجلس إدارة مجموعة بي إم دبليو يفكر في إيقاف إنتاج ميني كوبر بالسقف المكشوف التي تأتي بثلاثة أبواب، المصادر ذكرت أن بي إم دبليو وميني لم يصلا إلى إتفاق بشأن مستقبل السيارة حتى الآن ولكن ضعف المبيعات التي تراجعت إلى أكثر من 50% في العام 2017 مقارنة في العام 2010 ستتسبب في إيقاف إنتاجها.

المتحدث الرسمي لميني رفض الحديث حول الموضوع وأكد أن الشركة لم تصدر قرار حتى الآن حول إيقاف إنتاج ميني بالسقف المكشوف، ولكنه أشار في حديثه إلى أن سيارات ميني بالسقف المثبت تعتبر نواة الشركة منذ تاريخها.