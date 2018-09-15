وسط العديد من فيديوهات المراجعات و تجارب قيادة السيارات الجديدة على قناة Shmee150 الإنجليزية بموقع يوتيوب، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2018 لسيارة S65 المكشوفة الرائعة من مرسيدس-AMG، وهي سيارة تتمتع بجمال التصميم والأداء القوي جدا وبالطبع الرفاهية والفخامة.

جدير بالذكر أن هذه القناة بموقع يوتيوب تقدم مراجعات للسيارات الفخمة والرياضية وأيضا السيارات الغير تقليدية والمعدلة من جميع أنحاء العالم، ويوضح مقدم الفيديو في تلك اللقطات أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل الرائع من مرسيدس-AMG وأهم مميزاته.