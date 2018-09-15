وسط العديد من فيديوهات المراجعات و تجارب قيادة السيارات الجديدة على قناة Shmee150 الإنجليزية بموقع يوتيوب، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2018 لسيارة S65 المكشوفة الرائعة من مرسيدس-AMG، وهي سيارة تتمتع بجمال التصميم والأداء القوي جدا وبالطبع الرفاهية والفخامة.
جدير بالذكر أن هذه القناة بموقع يوتيوب تقدم مراجعات للسيارات الفخمة والرياضية وأيضا السيارات الغير تقليدية والمعدلة من جميع أنحاء العالم، ويوضح مقدم الفيديو في تلك اللقطات أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل الرائع من مرسيدس-AMG وأهم مميزاته.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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