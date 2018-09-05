ظهور شفرولية كورفيت c8 أثناء وصولها حلبة نوربرجرنج

مازالت شفرولية تعمل على قدم وساق لإطلاق سيارتها الخارقة كورفيت C8 الجديدة كلياً كأول كورفيت بمحرك وسطي.
الصور التجسسية الجديدة قادمة من المانيا وتحديداً حلبة نوربرجرنج والتي تظهر فيها C8 بتفاصيل أكثر وتمويهات أخف. حيث نلاحظ فتحات التهوية الجانبية, تصميمها المنحدر من الخلف, مصابيحها الأمامية, و نظام العادم الخاص بها ذو الـ 4 فتحات.
يتوقع بأن تبدأ شفرولية إختبارات C8 داخل الحلبة قريباً جداً. ووفقا لتسريبات سابقة فإن شفرولية كورفيت ستمتلك محرك V8 سعة 6.2 لتر. والذي سيكون طبيعي التنفس لفئتها القياسية بقوة 460 حصان و ثنائي التيربو في فئتها العليا بقوة 850 حصان.
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خطفت النجمة العالمية ناعومي واتس، الأنظار بأناقتها، على السجادة الحمراء، في العرض الخاص لفيلم " At Eternity’s Gate" " ، في مهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين. وظهرت ناعومي متألقة للغاية في ثوب أسود ملئ بالتفاصيل المبهرة والمميزة، بتوقيع دار أزياء Dolce & Gabbana، وهذا ما جعلها تلفت أنظار الحضور على السجادة الحمراء. واختارت الممثلة البريطانية الأسترالية ذات الـ 49 عامًا، ارتداء فستان مُرصَّع بأحجار الكريستال المتلألئة ذو أكمام طويلة وياقة مرتفعة منحتها مظهرًا أكثر فخامة، وذلك أثناء حضور العرض الأول لفيلم At Eternity's Gate. ولفت التصميم المذهل لفستانها الانتباه إلى قوامها الرشيق عندما كانت أمام الكاميرات بعد انضمامها لمجموعة من طاقم الفيلم في سالو غراندي في المدينة الإيطالية الخلابة. وأكملت ناعومي إطلالتها بتسريحة مموجة انسدلت على جانبي كتفها، واعتمدت أحمر شفاه باللون اللحمي ومكياج عيون برونزي بسيط، كما انتعلت صندل
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