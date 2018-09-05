ظهور شفرولية كورفيت c8 أثناء وصولها حلبة نوربرجرنج

مازالت شفرولية تعمل على قدم وساق لإطلاق سيارتها الخارقة كورفيت C8 الجديدة كلياً كأول كورفيت بمحرك وسطي.

الصور التجسسية الجديدة قادمة من المانيا وتحديداً حلبة نوربرجرنج والتي تظهر فيها C8 بتفاصيل أكثر وتمويهات أخف. حيث نلاحظ فتحات التهوية الجانبية, تصميمها المنحدر من الخلف, مصابيحها الأمامية, و نظام العادم الخاص بها ذو الـ 4 فتحات.

يتوقع بأن تبدأ شفرولية إختبارات C8 داخل الحلبة قريباً جداً. ووفقا لتسريبات سابقة فإن شفرولية كورفيت ستمتلك محرك V8 سعة 6.2 لتر. والذي سيكون طبيعي التنفس لفئتها القياسية بقوة 460 حصان و ثنائي التيربو في فئتها العليا بقوة 850 حصان.